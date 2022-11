I Pinguini Tattici Nucleari e Amazon Music presentano “Pastello Bianco (Amazon Original)”

Una nuova stagione natalizia è alle porte e Amazon Music regala ai fan un nuovo brano Amazon Original interpretato dai Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo bergamasco che ha saputo far innamorare il pubblico e scalare le classifiche in pochissimo tempo.

I Pinguini Tattici Nucleari e Amazon Music hanno svelato oggi la nuova ed esclusiva traccia: “Pastello Bianco (Amazon Original)”. L’editorial special, che include un emozionante video musicale, è disponibile per l’ascolto e la visione su Amazon Music.

“Pastello Bianco”, il singolo rilasciato a settembre 2021 dall’album Ahia!, è una canzone molto amata che racconta di un’intensa storia d’amore che si conclude in un vortice di emozioni. Il video si apre con un primo piano del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari e una lacrima che gli scende dagli occhi; poi la telecamera rivela la vista di un luogo mozzafiato: il tetto di un rifugio di montagna coperto di neve nel panorama delle Dolomiti al tramonto. Il video si sposta poi all’interno mostrando gli altri membri del gruppo che finiscono di accordare gli strumenti prima dell’esibizione. L’interno del rifugio sembra un’accogliente cattedrale con archi a volta. Alla fine del video, vediamo che la notte è calata, le luci si spengono e i raggi dell’aurora boreale riempiono l’intero spazio di onde verdi. Una metafora per un barlume di speranza dopo il dolore della fine di una relazione.

Il nuovo Amazon Original è disponibile dal 18 Novembre su Amazon Music; il contenuto video esclusivo sarà disponibile sul canale YouTube dei Pinguini Tattici Nucleari.

“Rivisitare Pastello Bianco in chiave natalizia non è stato difficile: la malinconia che permea tutto il pezzo ha un non so che di invernale. Suonarla in quel setting poi, tra le Dolomiti, non ha fatto altro che intensificare la magia” hanno dichiarato i Pinguini tattici Nucleari.

“Pastello Bianco (Amazon Original)” è disponibile sulla app di Amazon Music per iOS e Android ed è inclusa nelle playlists natalizie come “Natale Pop” e la stazione “Magie di Natale”.