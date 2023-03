Il Giappone celebra il 60° Anniversario di Automobili Lamborghini

Automobili Lamborghini ha celebrato il 23 febbraio presso il circuito di Suzuka, Giappone, il Lamborghini Day 60° Anniversario, in cui si sono date appuntamento oltre 280 Lamborghini d’epoca, attuali e edizioni limitate. L’evento si è aperto con una sfilata lungo il circuito alla quale hanno partecipato 251 Lamborghini che hanno rappresento la storia dell’azienda, dalla Miura alla Countach LPI 800-4. “La più grande sfilata di vetture Lamborghini”, è stata riconosciuta dal Guinness dei primati come la sfilata alla quale ha partecipato il numero di Lamborghini più alto di sempre.

Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini, ha affermato “Questo è l’anno del 60° anniversario della nascita di Lamborghini avvenuta nel 1963. Il fatto che così tante Lamborghini, dai modelli attuali a quelli d’epoca, si siano date appuntamento sul famoso circuito di Suzuka, dimostra che il nostro brand ha toccato gli animi di molte persone qui in Giappone nel corso della sua lunga storia e che è particolarmente apprezzato ancora oggi. Inoltre, anche il riconoscimento del Guinness dei primati in questa annata così speciale è motivo di grande orgoglio.”

L’omaggio alla lunga storia dell’Azienda del Lamborghini Day 60° Anniversario ha visto anche un’esposizione di Lamborghini del passato restaurate dal reparto Polo Storico, come la 350 GT, la Islero e la Countach. La zona Ad Personam ha ricreato invece l’area permanente presente nella Lamborghini Lounge di Tokyo, dove i proprietari possono scegliere tra infinite combinazioni di colori, finiture, funzioni extra e vernici speciali per la personalizzazione degli interni e dell’esterno della loro nuova Lamborghini.

L’evento è stato anche un’occasione per esporre due opere d’arte dedicate ai 60 anni dell’Azienda dal titolo “Time Gazer” e “Huracán STO Time Chaser_111100”, nate dalla collaborazione con Automobili Lamborghini e IKEUCHI, l’artista giapponese più innovatore del momento. L’evento ha rappresentato anche un palcoscenico importante per il debutto sul mercato giapponese della Huracán Sterrato, inizialmente presentata a novembre 2022 in occasione dell’Art Basel a Miami Beach.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 60° Anniversario Lamborghini, il “Lamborghini GIRO Japan 2023” di quest’anno ha avuto inizio con la sfilata sul circuito di Suzuka per poi dirigersi verso le località turistiche più famose del Giappone, dando ai partecipanti la possibilità di godere contemporaneamente delle bellezze del paese e della sensazione inimitabile di guidare una Lamborghini. Dal 23 al 25 febbraio infatti, 50 Lamborghini hanno attraversato le aree storiche di Kyoto e Nara in un emozionante tour.