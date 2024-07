Il Giro d’Italia Women sceglie Suzuki come Auto Ufficiale

Il Giro d’Italia Women, in calendario dal 7 al 14 luglio, ha selezionato Suzuki come auto ufficiale della manifestazione. Quest’anno, per la prima volta, l’evento è organizzato da RCS Sport in partnership con la FCI – Federazione Ciclistica Italiana, dove le grandi stelle del ciclismo femminile gareggeranno per conquistare la prestigiosa Maglia Rosa.

Questa collaborazione testimonia l’impegno costante di Suzuki verso il sostegno dello sport. Suzuki offrirà il suo prezioso supporto all’organizzazione attraverso una flotta 100% hybrid composta da S-Cross Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in. Questi modelli rappresentano alla perfezione l’approccio innovativo e sostenibile di Suzuki alla mobilità: ogni veicolo è dotato del sistema ibrido più efficiente in base alla tipologia di auto e di utilizzo, adattandosi alle diverse esigenze dei clienti. In particolare, il sistema ibrido 48V di S-Cross, anche con tecnologia 4×4 Allgrip, il sistema ibrido 207V di Swace Hybrid per il massimo del comfort, e il raffinato 335V plug-in hybrid di Across, in grado di fornire un’autonomia in modalità elettrica fino a 98 km in città secondo i severi standard di omologazione WLTP.

Lo staff del Giro d’Italia Women utilizzerà le auto Suzuki per muoversi lungo il tracciato, garantendo prontezza nelle esigenze logistiche e fornendo il supporto tecnico necessario ai ciclisti in gara.

La consegna della flotta è avvenuta lo scorso sabato, 6 luglio, a Brescia durante la cerimonia di apertura della manifestazione alla presenza del Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, e di Paolo Bellino, Amministratore Delegato di ECS Sports & Events.