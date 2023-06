Il grande anniversario dei “Me Contro Te”: un decennio di successi e divertimento!

I Me Contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono un duo di attori, cantanti e scrittori molto famosi. Forse li conoscete meglio come Luì e Sofì! E quest’anno festeggiano un traguardo molto importante: il loro primo decennio di carriera! Per celebrare questo grande successo, hanno organizzato uno spettacolo incredibile chiamato “Me Contro Te, lo show dei 10 anni”, che andrà in tour nella primavera del 2024.

Tutto è iniziato nel lontano 2014 con un video pubblicato su Youtube. Da allora, i Me Contro Te hanno creato più di 3000 video che hanno totalizzato ben 10 miliardi di visualizzazioni! Non solo, hanno anche 6,5 milioni di iscritti sul loro canale, il che significa che tantissime persone amano seguire le loro avventure. Ma non finisce qui: sono diventati molto popolari anche su TikTok, dove hanno 2,8 milioni di follower, e su Instagram, dove hanno 1,5 milioni di fan. Insomma, Luì e Sofì sono davvero famosi e hanno conquistato il cuore di tanti bambini e ragazzi in tutto il mondo.

Dopo il grande successo del loro primo tour, Luì e Sofì sono pronti a festeggiare con i loro fan ancora una volta. Grandi e piccini avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera magica e colorata, dove potranno cantare e ballare insieme ai loro idoli. Lo spettacolo di quest’anno sarà ancora più emozionante, con effetti speciali ancora più elaborati e sorprendenti. Ci sarà una nuova scaletta, piena di canzoni che faranno divertire tutti, e in particolare porteranno in scena “La Canzone del Cowboy”, il loro ultimo successo che sta già diventando la hit dell’estate.

I bambini e i loro genitori rimarranno a bocca aperta nel vedere il nuovo impianto scenico che i Me Contro Te hanno preparato per questo spettacolo. Sarà semplicemente meraviglioso! Ci saranno tante sorprese lungo il cammino e le famiglie avranno l’opportunità di trascorrere del tempo insieme, divertendosi come mai prima d’ora.

Il nuovo spettacolo dei ME CONTRO TE partirà da Ancona (domenica 7 aprile 2024 alle ore 15:00, Palaprometeo), e proseguendo con una serie di doppi appuntamenti nelle città di Firenze (sabato 13 aprile 2024 ore 18:00 e domenica 14 aprile 2024 ore 15:00 al Mandela Forum), Eboli (SA) (sabato 20 aprile 2024 ore 18:00 e domenica 21 aprile 2024 ore 15:00 al Palasele), Milano (venerdì 26 aprile 2024 ore 20:00 e sabato 27 aprile 2024 ore 15:00 al Mediolanum Forum), Roma (sabato 4 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 5 maggio 2024 ore 15:00 al Palazzo dello Sport), Bologna (sabato 11 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 12 maggio 2024 ore 15:00 all’Unipol Arena) e per concludere a Bari (sabato 18 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 19 maggio 2024 ore 15:00 al Palaflorio).

I biglietti per i nuovi show dei ME CONTRO TE saranno disponibili sul sito Vivo Concerti da martedì 6 giugno alle ore 14:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 11 giugno alle ore 10:00.