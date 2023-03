Il ritorno del “Concertozzo”: musica e la solidarietà si incontrano ancora una volta

Il Concertozzo sta per tornare! Dopo il grande successo della prima edizione, che ha permesso di raccogliere 100.000 euro devoluti a CESVI per la ristrutturazione della scuola materna Arcobaleno di Bucha, danneggiata dai bombardamenti e dall’occupazione dei soldati russi, ELIO E LE STORIE TESE, TRIO MEDUSA e CESVI si preparano a festeggiare ancora una volta insieme il 2 luglio in Piazza Martiri a Carpi (Modena).

Il concerto dello scorso anno, andato sold out in pochi giorni, è stato una grande festa imprevedibile, con interventi del Trio Medusa, ospiti come Nico Acampora, ideatore e gestore di PizzAut, e le esibizioni di band emergenti indipendenti e meritevoli. In perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, il Concertozzo è stato un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e le Storie Tese.

La seconda edizione del Concertozzo, intitolata “Il Ritorno del Concertozzo”, vedrà parte del ricavato devoluto sempre a CESVI per sostenere “Case del Sorriso”, un programma dedicato a bambini e giovani donne in situazione di emarginazione e disagio. Questo programma ha l’obiettivo di promuovere e realizzare i loro diritti fondamentali, attraverso la creazione di luoghi fisici, come la “Casa del Sorriso”, ma anche progetti mirati a costruire percorsi di protezione e rendere le persone accolte artefici del proprio futuro. Attualmente, CESVI gestisce 5 Case del Sorriso in Italia e 7 nel mondo.

Il Concertozzo del 2 luglio sarà trasmesso in diretta da Radio Deejay, media partner dell’evento.