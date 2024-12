Il trionfo di Mimì: la giovane artista vince X Factor 2024 a Napoli

La giovane artista Mimì si è aggiudicata la vittoria nella finalissima di X Factor 2024, tenutasi a Napoli nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. Con il suo giudice Manuel Agnelli, Mimì ha conquistato il pubblico e si è posizionata al primo posto, superando Les Votives, I PATAGARRI, e Lorenzo Salvetti.

Mimì, originaria di Usmate Velate (Monza-Brianza), ha solo 17 anni ma ha dimostrato una maturità artistica sorprendente. Attraverso la sua musica, che spazia dal soul all’indie all’hip hop, ha comunicato le sue emozioni e conquistato il cuore del pubblico e dei giudici. Il suo percorso a X Factor è stato ricco di performance intense e coinvolgenti, culminando con un inedito intitolato “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

La serata di finale è stata arricchita da spettacoli mozzafiato, tra cui la performance del super ospite internazionale Robbie Williams, che ha incantato il pubblico con i suoi successi. Anche Gigi D’Alessio ha emozionato i presenti con un omaggio a Napoli e a Pino Daniele, regalando un’interpretazione toccante di “Napule è”.

La competizione è stata molto combattuta, con tre artisti di alto livello come Les Votives, I PATAGARRI, e Lorenzo Salvetti, che hanno dato il meglio di sé nelle varie manche della serata. Alla fine, però, è stata Mimì a trionfare e a portare a casa il titolo di vincitrice di X Factor 2024.

La prossima edizione di X Factor è già all’orizzonte, con i casting per il 2025 aperti a tutti coloro che vogliono mostrare il proprio talento. Sarà anche possibile partecipare ai pre-casting a bordo di MSC Lirica, trasformata per l’occasione in “La nave di X Factor”.

Una sera di emozioni, spettacolo e talento che ha visto Mimì emergere trionfatrice, conquistando il pubblico e dimostrando di essere pronta a lasciare il segno nell’industria musicale.