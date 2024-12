Inclusività e sport: Nissan lancia il documentario “Dare to Defy”

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità 2024, Nissan celebra l’inclusività nello sport con il documentario “Dare to Defy”, disponibile su Prime Video in Regno Unito, Stati Uniti e Canada (nelle prossime settimane, anche in italia). La miniserie, composta da tre episodi, esplora il tema delle barriere che persone con disabilità e appartenenti a gruppi minoritari affrontano nello sport, con protagonisti di spicco come Richard Whitehead MBE, campione paralimpico e recordman mondiale di maratona, e Adele Roberts, DJ, attivista LGBTQ+ e maratoneta.

La serie, che abbraccia discipline come motorsport, calcio e corsa, vuole dimostrare come l’accesso equo allo sport permetta di “sfidare l’ordinario” e raggiungere obiettivi straordinari. Richard e Adele si impegnano anche nell’organizzazione di un evento unico: una corsa accessibile e inclusiva presso il Queen Elizabeth Olympic Park, lo stesso stadio dove Whitehead vinse l’oro nei 200m T42 alle Paralimpiadi di Londra 2012.

Nel corso degli episodi, Whitehead visita il Nissan Formula E Team durante l’E-Prix di Londra per scoprire come il motorsport abbracci l’inclusività. Qui offre ad Abi Evans, appassionata di motorsport con disabilità, l’opportunità di guidare un’auto da corsa elettrica adattata. Parallelamente, Adele Roberts, che detiene il record mondiale come donna più veloce a completare una maratona con un’ileostomia, approfondisce il tema dell’inclusione nel calcio al Manchester City FC. Qui incontra figure chiave come John Stones, il primo calciatore professionista gay dichiarato nel Regno Unito, Zander Murray, e l’ex stella del City Women, Izzy Christiansen, oltre al gruppo LGBTQ+ Canal Street Blues.

Il finale della serie porta Richard a Tokyo, dove scopre come Nissan Connect stia lavorando per rendere le gare accessibili anche ai non vedenti. Tornato a Londra, collabora con Adele per reclutare oltre 700 partecipanti per il Run to the Future, una corsa inclusiva sostenuta da Nissan e dal programma Supported Runners della Richard Whitehead Foundation.

Richard Whitehead ha dichiarato: “Girare Dare to Defy è stata un’esperienza incredibile. Lo sport ha un impatto unificante, ma dobbiamo fare di più affinché tutti si sentano accolti e abbiano pari opportunità.” Adele Roberts ha aggiunto: “Dopo il mio percorso con il cancro e convivendo con uno stomia, vedo lo sport da una nuova prospettiva. Spero di contribuire a rendere questo mondo più accessibile e inclusivo.”

Il documentario è parte del Possibilities Project di Nissan, un’iniziativa che promuove inclusività e supporto alle comunità emarginate, con particolare attenzione alla disabilità e alla comunità LGBTQ+.

Fiona Mackay, Marketing Director di Nissan GB, ha concluso: “Siamo orgogliosi di collaborare con Richard e Adele per abbattere le barriere nello sport e portare il tema dell’inclusione sotto i riflettori.”