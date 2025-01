Jake La Furia torna con “FAME”: un manifesto del rap italiano

Jake La Furia, uno dei grandi nomi della scena rap italiana, sta per fare il suo ritorno trionfale con un nuovo album intitolato “FAME”. L’artista si prepara a incendiare il panorama musicale italiano con le sue potenti barre e le tracce prodotte da Night Skinny. L’uscita dell’album è prevista per il 31 gennaio ed è già destinato a diventare un culto.

Il disco rappresenta un ritorno alle origini per Jake La Furia, che ha scelto di riportare in auge il nome con cui ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica. Tuttavia, “FAME” è molto più di un semplice omaggio al passato; è l’espressione della sua esigenza continua di raccontare in modo sincero e crudo la società contemporanea.

Il rapper ha sempre avuto la capacità di comunicare con il pubblico senza filtri, grazie alla sua ricerca costante e alla sua urgenza artistica. Per “FAME”, Jake ha reclutato una serie di artisti di talento che lo accompagneranno in questo nuovo capitolo, tra cui Rose Villain, Artie 5ive, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Ernia, Noyz Narcos, Tony Boy, Papa V, Anice, Bresh e Alborosie.

La tracklist dell’album include brani come “Back Like Cook Crack”, “Money on my mind” con Rose Villain e Artie 5ive, e “Milano Bloody Money” con Ernia. L’annuncio dell’uscita di “FAME” è stato preceduto da immagini enigmatiche pubblicate sui social di Jake La Furia, che hanno creato grande attesa tra i suoi fan.

L’album sarà disponibile in diverse versioni fisiche, tra cui CD e vinile autografati. Questo lavoro arriva a seguito di un anno di successi per Jake La Furia, che ha visto la reunion dei Club Dogo e la pubblicazione di un album doppio disco di platino.