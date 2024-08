JIMMY SAX: da oggi online il video di “CESAR”

Jimmy Sax ha da poco rilasciato il video del suo nuovo brano “Cesar”, un’anteprima del suo prossimo album di inediti. Con oltre 1 milione e mezzo di follower e oltre mezzo miliardo di stream, Jimmy Sax si conferma una figura di spicco nel panorama musicale internazionale.

Il video di “Cesar”, diretto dallo stesso Jimmy Sax e prodotto da Borotalco.tv, cattura l’artista nell’atto di alternarsi tra tastiere, microfono e sax, mettendo in evidenza la sua abilità di polistrumentista. Lo sfondo colorato e in continua trasformazione crea un’atmosfera vibrante che si intreccia perfettamente con la musica, offrendo agli spettatori un’esperienza sensoriale coinvolgente.

Il brano stesso, una dedica al primogenito di Jimmy Sax, inizia con una melodia dolce e incantevole che lentamente si trasforma in un ritmo irresistibile grazie al sound energico del sax. Le sonorità funky ed electro si fondono, creando un’esperienza musicale coinvolgente che promette di catturare l’attenzione di chiunque ascolti il brano.

Nel corso degli anni, Jimmy Sax ha conquistato il pubblico mondiale con hit come “No man no cry” e “Time”, e si è esibito in prestigiose location in tutto il mondo. Con un tour che ha registrato 150.000 presenze in Europa solo negli ultimi anni, Jimmy Sax ha consolidato la sua presenza sulle scene internazionali.

Attualmente impegnato nel Million Miles Summer Tour in tutta Europa, Jimmy Sax si prepara per una serie di spettacoli nei teatri francesi, compresa una performance sold-out all’Olympia di Parigi.