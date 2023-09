JOE T VANNELLI chiude il SUMMER TOUR 2023

Dopo una stagione estiva infuocata e indimenticabile trascorsa nei più prestigiosi locali e club del mondo, il celebre dj e produttore Joe T Vannelli sta per concludere il suo SUMMER TOUR 2023 con uno spettacolo imperdibile. La data segnata in rosso sul calendario di tutti gli amanti della musica e del divertimento è lunedì 11 settembre, quando Vannelli si esibirà nell’iconica serata “La Troya” presso il Club Chinois di Ibiza.

Joe T Vannelli, una leggenda vivente della House Music, ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori nella sua categoria. Questa estate, di fronte a centinaia di entusiasti fan, ha continuato a consolidare la sua posizione di spicco nell’industria musicale.

La sua carriera, che abbraccia decenni di passione e dedizione, lo ha visto solcare le consolle dei club più importanti e prestigiosi in tutto il mondo. Dai mitici Pacha e Amnesia di Ibiza al Cavo Paradiso di Mykonos, passando per il Marquee di New York, il Wall di Miami e persino la leggendaria Love Parade di Berlino, Joe T Vannelli è stato un protagonista assoluto di serate che hanno fatto la storia del clubbing.

La sua creatività e il suo impegno nel mondo della musica elettronica non si sono fermati alle esibizioni live. Joe è anche l’artefice del celebre brand “Supalova”, una one-night che ha ridefinito gli standard dell’industria musicale. Caratterizzata da uno spettacolo eccezionale con performers, cantanti, musicisti e dj internazionali, Supalova è una serata che ha conquistato un vasto seguito di appassionati di musica da club e continua a rompere ogni record di presenze.

La carriera di Joe T Vannelli è stata costellata da premi e riconoscimenti internazionali, oltre a una lunga lista di dischi d’oro e di platino. Come produttore, ha contribuito a creare alcune delle tracce più iconiche della storia della musica elettronica, tra cui “Children” di Robert Miles, il remix di “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May” e “Play With the Voice”.