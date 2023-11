JOE T VANNELLI: Sound Factory diventa una fucina per aspiranti DJ

In occasione della settima edizione della MILANO MUSIC WEEK, sabato 25 novembre negli studi di SOUND FAKTORY (Via Malipiero, 14, Milano), l’hub milanese del dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI si tengono le Masterclass di mixaggio e produzione musicale per aspiranti dj. Un’esperienza unica per gli amanti della musica dance, che consente di apprendere le tecniche di mixaggio in un corso prettamente pratico, affiancati da docenti esperti.

In tutti i corsi, supervisionati da JOE T VANNELLI, gli iscritti potranno vivere un’esperienza a 360°, mettendosi alla prova e interfacciandosi direttamente con il dj e produttore di fama internazionale, che mette a disposizione la sua esperienza per consentire agli aspiranti dj di crescere come artista e di sviluppare un sound unico che li differenzierà dagli altri dj.

Il corso di Mixaggio Digitale permette agli aspiranti dj di conoscere e approfondire una o entrambe le tecniche di mixaggio. Tenuto dai docenti Roberta Onirika e Giovanni Nulli, il corso è aperto a tutti gli appassionati, dagli 8 anni in su, con o senza conoscenze di base.

Invece, il corso di Producer Abletone e Logic, pensato per chi vuole imparare o perfezionare le sue conoscenze sulla produzione musicale utilizzando Ableton e Logic, è curato dai docenti Alessio Petrucci e Vincenzo Lacerenza. Il corso è aperto agli aspiranti dj con almeno 14 anni.

L’hub milanese di JOE T VANNELLI è uno spazio che consente agli artisti di realizzare tutte le fasi di un progetto musicale, dall’ideazione di un brano al live, passando per vari processi produttivi e di registrazione. Ma non solo: grazie ai numerosi corsi che sono stati inaugurati in occasione della Milano Music Week 2022, dj di tutte le età trovano nella Sound Faktory il luogo ideale dove formarsi.

E’ possibile trovare tutte le info sul sito della Sound Factory.