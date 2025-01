Kia “elettrifica” gli Australian Open 2025 con una flotta di veicoli elettrici e ibridi

Kia ancora una volta intreccia il suo nome con Australian Open, il prestigioso evento tennistico del Grande Slam, attraverso la messa a disposizione di una flotta di veicoli ufficiali dedicati, tra cui i modelli completamente elettrici EV5, EV6 ed EV9 e i modelli ibridi Carnival HEV, Sorento HEV e Sportage HEV

L’8 gennaio si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dei veicoli al Melbourne Park, alla presenza di Damien Meredith, CEO di Kia Australia; Craig Tiley, Australian Open Tournament Director; e Ash Barty, campionessa degli Australian Open. Kia è giunta, ormai, al 24° anno consecutivo in qualità di major partner di Australian Open, risultando il più longevo tra tutti gli sponsor.

Kia quest’anno ha presentato ai responsabili del torneo una flotta di 130 veicoli, composta da 25 EV9, 15 EV5, 10 EV6, 30 Carnival HEV, 25 Sorento HEV e 25 Sportage HEV. Questo è il primo anno in cui tutti i veicoli del torneo sono elettrificati, suddivisi tra completamente elettrici e ibridi. I veicoli consentiranno ai giocatori, ai giudici del torneo e ai VIP di muoversi in sicurezza, in assoluto comfort e in modalità sostenibile per le strade di Melbourne durante tutta la durata della competizione, che si svolgerà dal 12 al 26 gennaio.

“La nostra partnership con l’Australian Open si è sempre focalizzata sull’andare oltre le barriere ed ispirare il movimento e quest’anno siamo entusiasti di spingerci oltre con la nostra flotta elettrificata”, ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. “Mettendo a disposizione i nostri modelli EV e ibridi, riaffermiamo il nostro impegno per una mobilità sostenibile e, contemporaneamente, supportiamo uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo”

Kia, attraverso la flotta ufficiale di veicoli dedicata agli AO25, insieme ad una serie di iniziative volte a coinvolgere gli appassionati, coglie l’occasione per sottolineare il suo impegno nel rendere le auto 100% elettriche e ibride sempre più accessibili ad un numero maggiore di persone. Durante tutta la durata della manifestazione verrà presentata la gamma completa di auto completamente elettriche (EV3, EV5, EV6 ed EV9), offrendo agli appassionati l’opportunità di testare la tecnologia EV nelle principali aree del Melbourne Park.

“Siamo grati di continuare la nostra stretta collaborazione con Kia, il partner più longevo dell’Australian Open e una delle sponsorizzazioni sportive più duratura di tutta l’Australia”, ha dichiarato Craig Tiley, Australian Open Tournament Director. “Gli Australian Open e Kia sono due brand fortemente impegnati nel promuovere e celebrare lo spirito del progresso, caratteristica che li rende partner ideali”.