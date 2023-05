KTM Enduro 2024: la nuova sfida dell’enduro

Con il 95% di componenti nuovi, la gamma KTM Enduro 2024 solleva l’asticella più in alto che mai. Le moto di questa nuova serie sono state sottoposte a una trasformazione radicale, vantando un telaio inedito, sospensioni WP a cartuccia chiusa, sovrastrutture perfezionate, un potente faro a LED e una tecnologia all’avanguardia nel suo settore. In sostanza, la nuova gamma Enduro KTM è pronta ad accettare qualsiasi sfida!

KTM, il marchio di riferimento nel mondo dell’Enduro, con oltre tre decenni di esperienza nelle competizioni e più di 126 titoli mondiali vinti, continua a solcare nuovi orizzonti con la sua gamma KTM EXC per il 2024. Questa volta, l’azienda ha compiuto la trasformazione più radicale mai vista fino ad oggi, portando le prestazioni, lo sviluppo e l’innovazione a un livello superiore.

La spina dorsale della gamma KTM Enduro 2024 è rappresentata da un telaio completamente nuovo, realizzato con un processo di idroformatura, taglio laser e saldatura robotizzata. Questo elemento è caratterizzato da nuovi parametri di flessione longitudinale e torsionale, che garantiscono una maggiore capacità di assorbire l’energia e una stabilità superiore in rettilineo, offrendo così al pilota un’esperienza di guida senza precedenti.

Per quanto riguarda la ciclistica, i modelli KTM EXC e EXC-F sono dotati di una nuovissima forcella WP XACT da 48 mm a cartuccia chiusa, che incorpora un nuovo pistone mid-valve progettato per ottimizzare il flusso dell’olio all’interno della cartuccia stessa. Al posteriore, i nuovi modelli continuano a vantare il collaudato sistema di smorzamento progressivo (PDS), che è stato aggiornato e ottimizzato per il 2024 in modo da lavorare al meglio con il telaio di nuova concezione. Questo sistema è abbinato a un nuovo monoammortizzatore WP XPLOR PDS.

Le sospensioni sono completamente regolabili in compressione e in estensione tramite pratici registri manuali, senza la necessità di utensili, e il precarico del mono può essere facilmente regolato grazie a una chiave dedicata.

Dal punto di vista dell’ergonomia, la gamma KTM Enduro 2024 presenta nuove sovrastrutture sviluppate anche grazie ai feedback dei piloti del Team Red Bull KTM Factory Racing. Queste nuove sovrastrutture sono state progettate per offrire una triangolazione ottimizzata, garantendo così un miglior contatto tra pilota e moto, soprattutto quando si guida in piedi sulle pedane.

Il parafango anteriore, con un design rinnovato, è dotato di alette che evitano che sporco e fango colpiscano il pilota o i radiatori. Inoltre, i nuovi serbatoi trasparenti in polietilene (XPE) da 8,3 litri (per i modelli a 4 tempi) e da 8,9 litri (per i modelli a 2 tempi) consentono un facile controllo del livello di carburante durante le uscite.

La gestione elettronica delle nuove moto è affidata alla Offroad Control Unit, che sostituisce l’uso di relè e fusibili. In caso di malfunzionamento dei componenti elettrici, le uscite vengono disattivate individualmente e lo stato di errore di ciascuna unità è indicato da una spia a LED di colore rosso o verde. Ciò consente una rapida e semplice diagnosi dei guasti direttamente sul posto e l’intervento correttivo.

Per quanto riguarda i motori, i modelli a 2 tempi con iniezione e miscelazione separata sono dotati della nuova tecnologia Throttle Body Injection (TBI). Questa tecnologia offre un’erogazione di potenza più omogenea ed elimina la necessità di regolare il carburatore in base all’altitudine o alle condizioni meteorologiche. Inoltre, consente un notevole risparmio di olio miscela, contribuendo così a ridurre le emissioni inquinanti.

Le nuove KTM EXC e EXC-F 2024 saranno disponibili presso i concessionari KTM a partire dal mese di giugno.