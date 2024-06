La nuova Kia Picanto compie vent’anni e debutta sul mercato italiano

Picanto è uno dei modelli Kia più venduti in molti Paesi del mondo e rimane uno dei preferiti del segmento A in Europa, essendo una vettura comoda per i tragitti cittadini e per i parcheggi in spazi ristretti. Nuova Picanto si rinnova profondamente arricchendosi di un design audace e di un pacchetto di tecnologia avanzata. Esteticamente si ispira alla filosofia di design “Opposites United” di Kia.

l nuovo frontale conferisce alla vettura un’immagine audace e d’effetto, si contraddistingue per una particolare e distintiva firma luminosa che funge da raccordo tra la caratteristica Tiger Nose, il parafango e il cofano fino a raggiungere le prese d’aria laterali. I fari opzionali con tecnologia LED e le luci diurne sviluppate in verticale, sottolineano la modernità e il look high tech, oltre a conferire alla Nuova Picanto un aspetto più robusto e di elevata sicurezza. La vista posteriore, dalle linee semplici e definite mette in evidenza il collegamento verticale tra le luci e il paraurti. L’innovativa firma luminosa posteriore utilizza la parte centrale del portellone e unita al nuovo paraurti enfatizza la robustezza e la larghezza della vettura.

La nuova Picanto è dotata di serie di un sistema di navigazione touchscreen “floating” da 8,0 pollici e di un cluster digitale da 4,2 pollici nel quadro strumenti del conducente. Il sistema di infotainment da 8,0 pollici è dotato di connessione multipla Bluetooth, che consente agli utenti di associare fino a due dispositivi mobile contemporaneamente, uno per l’uso del telefono e dei media in vivavoce e l’altro solo per l’uso dei media. Il sistema è dotato di serie di Apple CarPlay e Android Auto.

La 5 porte compatta di Kia debutta sul mercato con la possibilità di scegliere tra due propulsori a benzina: 1,0 litri a 3 cilindri da 63 Cv, oppure 1,2 litri a 4 cilindri da 79 CV. La gamma di Nuova Picanto è composta da tre allestimenti più una versione speciale che celebra i 20 anni dal lancio del modello in Italia.