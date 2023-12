“La seconda vita dei giocattoli”: a Zoomarine il Natale diventa solidale e sostenibile

L’approccio all’economia circolare si manifesta anche attraverso i doni dei piccoli visitatori al parco Zoomarine, dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Durante questo periodo, i bambini avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera natalizia e partecipare a una meravigliosa iniziativa solidale che ritorna dopo il grande successo dell’anno precedente: “La seconda vita dei giocattoli”. Questo evento è realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Pomezia, l’Associazione Copimisti e l’Associazione Sorrisiamo Clowndottori Aps.

Il cuore dell’iniziativa sono i gesti generosi dei bambini che, entrando gratuitamente al parco, porteranno giocattoli in buone condizioni ma non più utilizzati. Questi giocattoli verranno poi raccolti nella Magica Stanza Giocosa e distribuiti alle associazioni, che li consegneranno ai bambini meno fortunati o nei centri pediatrici di alcuni ospedali.

Il Direttore Generale Alex Mata ha dichiarato che l’obiettivo è “rendere il Natale speciale per tutti”. Per ricambiare questo atto d’amore, il parco offrirà un tour educativo con i delfini come regalo ai bambini che parteciperanno a questa significativa azione benefica. L’iniziativa si inserisce nel contesto del colorato mondo di Babbo Natale, con la sua casa e i suoi elfi.

Tra le esperienze da vivere ci saranno gli Angeli luminosi del Natale, due spettacoli dal vivo entusiasmanti intitolati “Il viaggio di Babbo Natale” e “La Magia degli Elfi”, il Percorso dei Desideri, un viaggio indoor dove ognuno potrà esprimere i propri desideri insieme agli elfi. Questi ultimi regaleranno ai bambini una pallina di legno da personalizzare con pensieri di Gioia, Famiglia, Natura e Fantasia, il tutto in un contesto magico di luci, attività ricreative, colori e musica. Per gli amanti del ghiaccio, la pista di pattinaggio e molte attrazioni saranno aperte, insieme ai tour educativi con gli animali. Il 10 dicembre è attesa una grande performance di Lucilla, la fatina del sole, amata dai bambini con un nuovo spettacolo. Insomma, il Natale a Zoomarine promette di stupire e incantare tutti i visitatori.