Lancia torna nel mondo del rally con la Ypsilon Rally4 HF

Nella suggestiva cornice del Proving Ground di Stellantis a Balocco (VC), si è svolto il media drive dedicato al ritorno del marchio Lancia nel mondo dei rally. Una ripartenza che non è solo tecnica, ma anche simbolica, segnando il rientro di uno dei nomi più iconici dell’automobilismo sportivo.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Il 2025 segnerà il ritorno di Lancia nel motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee.” Parole che non lasciano dubbi sulle ambizioni del marchio, che guarda al futuro con un mix di tradizione e innovazione. Il 2025 sarà quindi l’anno del rilancio della gloriosa sigla HF, prima sulla Ypsilon e successivamente sulla Gamma e sulla nuova Delta. Una denominazione che rievoca miti come la Stratos, la 037 e la Delta Integrale, vetture leggendarie che hanno dominato i rally per oltre 20 anni, vincendo un totale di quindici Campionati Mondiali tra piloti e costruttori.

Il rilancio di Lancia passa attraverso modelli che uniscono eleganza, sobrietà e prestazioni, con un chiaro riferimento alla grande tradizione del marchio. E se il 2026 vedrà l’arrivo dell’ammiraglia Gamma, il 2025 sarà tutto dedicato al debutto della Ypsilon Rally4 HF, vettura pensata per i piloti professionisti di domani.

La Ypsilon Rally4 HF, presentata ufficialmente lo scorso maggio, è progettata per la competizione. Equipaggiata con un motore 1.2 Turbo a tre cilindri da 212 CV e una trasmissione meccanica a cinque marce con differenziale autobloccante, la vettura è stata sviluppata per offrire agilità e prestazioni elevate. Ideale per giovani piloti emergenti, questa vettura si distingue per la sua configurazione a trazione anteriore, garantendo il perfetto equilibrio tra potenza e controllo.

L’introduzione della Ypsilon Rally4 HF segna anche la nascita del Trofeo Lancia Rally, un avvincente campionato che si correrà su sei gare del Campionato Italiano Rally 2025. Con un montepremi totale di circa 300.000 euro, il trofeo rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani talenti di mettersi in mostra e ambire a competizioni di livello internazionale. Il vincitore assoluto del Trofeo, infatti, avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la vettura ufficiale del team Lancia Corse HF.

A capo del team Lancia Corse HF è stato nominato Eugenio Franzetti, che vanta una vasta esperienza nel mondo dello sport automobilistico e che ha accolto con entusiasmo la nuova sfida. “La Ypsilon Rally4 HF è un tributo alla storia di Lancia nei rally, pensata per offrire emozioni e divertimento”, ha affermato Franzetti, sottolineando il legame tra la nuova vettura e la mitica Fulvia Coupé HF degli anni ’60. La nuova vettura, compatta e veloce, è stata creata per chi vuole sentirsi parte di una storia fatta di coraggio, innovazione e vittorie.

La fase di messa a punto della Ypsilon Rally4 HF è quasi completa, con l’omologazione prevista per il 1° gennaio 2025 e le prime consegne attese entro la fine dello stesso mese. Nel frattempo, la vettura è già ordinabile attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop al prezzo di 74.500 euro.

Oltre alla versione da competizione, Lancia ha presentato anche la Ypsilon HF, la versione stradale ad alte prestazioni. Alimentata da un motore 100% elettrico da 280 CV, la Ypsilon HF accelera da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi, combinando prestazioni eccezionali con un design ispirato alle vetture più radicali del passato Lancia. Con un assetto ribassato e una carreggiata allargata, la Ypsilon HF rappresenta il rinnovato impegno del marchio nella produzione di vetture potenti ed emozionanti, senza rinunciare alla sostenibilità e all’innovazione.

Per lo sviluppo di entrambi i modelli, Lancia ha potuto contare su una leggenda del motorsport: Miki Biasion, il pilota italiano più vincente di tutti i tempi, che ha contribuito alla messa a punto delle vetture. Biasion, che negli anni ’80 e ’90 ha legato il suo nome indissolubilmente a quello di Lancia, continua a essere un riferimento nel mondo delle competizioni, e la sua esperienza ha dato un contributo fondamentale a questo ambizioso progetto.