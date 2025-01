Levi’s rende omaggio a Bob Dylan con una nuova collezione ispirata al film “A Complete Unknown”

Tra gli artisti che hanno elevato i capi Levi’s a simbolo di uno stile unico e rivoluzionario, pochi hanno avuto un impatto culturale paragonabile a quello di Bob Dylan. Il leggendario musicista, che ha segnato un’epoca con la sua musica folk, è ora protagonista di una nuova iniziativa che celebra la sua influenza. In occasione dell’uscita del film A Complete Unknown, prodotto da Searchlight Pictures, Levi’s® Vintage Clothing ha collaborato con il team creativo del film per creare una collezione speciale che rende omaggio al look iconico di Dylan.

Il film, ambientato nella vivace scena musicale folk di New York nei primi anni ’60, racconta la storia di un giovane Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, che si trasferisce nel West Village con la sua chitarra e il suo talento rivoluzionario. Diretto da James Mangold, il film mostra come Dylan abbia cambiato il corso della musica americana, ed è proprio su questo sfondo che la Levi’s® Vintage Clothing ha deciso di celebrare il leggendario artista.

Un progetto in collaborazione con Arianne Phillips, costumista del film, ha permesso di ricreare i look autentici di Dylan, partendo dall’archivio storico di Levi’s® per garantire un’accuratezza storica unica. La scoperta di un dettaglio chiave, fatto diversi anni fa dal design director di Levi’s® Vintage Clothing Paul O’Neill, è stata fondamentale. Durante la preparazione della collezione 2019 Folk City, O’Neill aveva letto il libro di memorie di Suze Rotolo, ex fidanzata di Dylan, che raccontava come avesse aggiunto del tessuto extra ai suoi jeans all’inizio degli anni ’60, per farli combaciare meglio con gli stivali che indossava. Questo particolare, in seguito confermato da numerose foto storiche, è stato ripreso nella collezione, con i jeans Levi’s® Vintage Clothing 1955 501®, che includono lo stesso inserto bootcut.

La nuova collezione Levi’s® Vintage Clothing x A Complete Unknown include vari pezzi iconici, come i jeans 501® con l’inserto bootcut, la Levi’s® Vintage Clothing “D” Belt (la cintura con fibbia a “D” che Dylan indossava), e la Levi’s® Vintage Clothing Suede Jacket, una giacca trucker in pelle scamosciata che Dylan portava nei primi anni ’60. Ogni capo è stato creato in collaborazione con Arianne Phillips per ricreare fedelmente lo stile di Dylan nel film.

Un packaging speciale accompagna la collezione, arricchito da testi originali di Bob Dylan e fotogrammi tratti dal film. I jeans, insieme alla cintura, sono presentati in una scatola esclusiva che contiene anche alcuni omaggi speciali: lo spartito di “Girl from the North Country”, un cartellino con la scritta “New Friend” dal film “Subterranean Homesick Blues” e, nascosto nel taschino dell’orologio dei jeans, un biglietto dattiloscritto con uno dei primi versi di Dylan: “I’ll let you be in my dreams, if I can be in yours”.

La giacca trucker in pelle scamosciata è proposta in un’altra scatola speciale che include gli spartiti di “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” e un cartellino con la scritta “Dig Yourself”. Al suo interno, una foto del film mostra Timothée Chalamet che indossa l’outfit completo: jeans, cintura e giacca. Ogni capo, come i jeans 501®, è annotato con la dicitura “A Complete Unknown”, riferendosi al film, e indica la scena in cui il capo appare, un tributo alla cura con cui ogni dettaglio è stato pensato.

Con questa nuova collezione, Levi’s® non solo celebra la musica e lo stile iconico di Bob Dylan, ma offre anche un’opportunità unica per gli appassionati di moda e musica di possedere un pezzo di storia, catturando l’essenza di un’era che ha cambiato per sempre il panorama culturale mondiale.