Lexus auto ufficiale della “Festa del Cinema” di Roma

I riflettori del mondo del cinema si accendono nuovamente su Roma per la Festa del Cinema che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre nella Capitale.

Per il secondo anno consecutivo Lexus, brand premium del gruppo Toyota, sarà auto ufficiale e con una gamma di 38 vetture Lexus Electrified a basso impatto ambientale avrà l’onore di portare sul red carpet attori, registi e volti noti dello spettacolo protagonisti della Festa del cinema.

La presenza di Lexus non si limita solo al red carpet ma arriva fino al grande schermo, partecipando alla produzione del docufilm in anteprima “Luigi Proietti detto Gigi”, di Edoardo Leo, prodotto da Fulvio e Paola Lucisano con Paola Ferrari e Edoardo Leo; il documentario è una produzione Italian International film e Alea film con Rai Cinema in associazione con Politeama e in collaborazione con Lexus.

Un impegno concreto nel settore cinematografico che sugella il percorso di Lexus nel mondo della “settima arte”. Ad accompagnare Lexus in questo viaggio l’attore e regista Edoardo Leo, Lexus brand ambassador: alle fondamenta di questa unione, la condivisione di una visione valoriale del mondo e della società, dove la centralità è data alle persone, ai loro bisogni e alla volontà di trasmettere emozioni uniche. Un percorso delineato da tempo che ha visto il brand sempre alla ricerca di contesti e iniziative che possano trasmettere al meglio i propri valori fondanti e protagonista dei principali eventi cinematografici italiani.

“Siamo molto orgogliosi di aver dato il nostro contributo al docufilm su Gigi Proietti, uno degli interpreti più amati del cinema italiano. Anche quest’anno porteremo alla Festa del cinema di Roma il grande entusiasmo e passione che hanno da sempre connotato la presenza di Lexus ai principali eventi legati al mondo dello spettacolo” ha dichiarato Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Division Italia. “Spazio anche alla nostra gamma Lexus Electrified, che rappresenta l’approccio unico con il quale vediamo il presente e disegniamo il futuro: una mobilità sostenibile, attenta alle sempre diverse necessità di mobilità, che possa trasmettere emozioni vere e stabilire un legame diretto tra la persona e la tecnologia. Una visione del mondo che trova nel cinema una sponda ideale per trasmettere i valori che più rappresentano Lexus”.