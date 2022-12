LG: al via una partnership esclusiva con Gamestop

LG e Gamestop, retailer tra i più affermati nel mondo gaming con oltre 200 punti vendita in Italia, lanciano il progetto “La migliore esperienza di gioco”, l’iniziativa che mette a disposizione di tutti gli appassionati di gaming suggerimenti e consigli per realizzare una postazione di gioco personalizzata.

Grazie alla collaborazione tra LG e Gamestop, infatti, i gamers avranno la possibilità di accedere a un’offerta di prodotti selezionati sulla base del loro grado di esperienza e dimestichezza con le console.

LG e Gamestop hanno infatti creato tre diverse proposte di stanze da gaming in base al profilo del giocatore. Si parte dal livello 1 – “Rookie” – per chi è alle prime armi nel mondo videoludico; si passa poi al livello “Competitive”, pensato per chi ha già una buona pratica nel mondo dei videogames, fino ad arrivare al livello 3 “Pro Gamer”, per chi è un vero professionista in grado di dominare anche le partite più difficili.

Per ogni stanza LG e Gamestop hanno individuato il set di prodotti ideale per un’esperienza di gioco perfetta: in particolare LG ha selezionato i migliori monitor gaming e TV della propria offerta tecnologica. Per il livello Rookie LG suggerisce il Monitor UltraGear Full HD 27GQ50A e il TV Nanocell 43NANO796. Per il livello Competitive, LG consiglia i TV LG OLED42C26 ed LG50QNED826. Infine, per il terzo e ultimo livello Pro Gamer, LG ha incluso nel progetto il monitor UltraGear UHD 4K Nano IPS 32GQ950 e i TV LG OLED55C26 e OLED48C26.

I prodotti suggeriti per ogni stanza, disponibili sul sito di LG e di Gamestop, hanno le caratteristiche ideali per essere gli alleati di gioco perfetti anche dei gamer più esigenti: dalla qualità di immagine straordinaria alla bassa latenza di risposta, dal variable refresh rate alle dashboard gaming dedicate, LG ha selezionato le migliori combinazioni di prodotti per offrire sessioni di gioco da veri pro.