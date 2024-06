LG Electronics sarà partner ufficiale della Esports World Cup (EWC) 2024

LG sarà partner ufficiale della Esports World Cup (EWC) 2024 che si terrà a Riad, in Arabia Saudita, dal 3 luglio al 25 agosto. Precedentemente noto come Gamers8, l’EWC è un torneo internazionale annuale di esports. L’edizione di quest’anno, la prima con il nome EWC, ospiterà competizioni per 21 dei più grandi giochi online del mondo, tra cui League of Legends, Overwatch e Fortnite. Per il terzo anno consecutivo, LG UltraGear™ sarà il monitor gaming esclusivo dell’evento e sarà al centro della scena supportando i migliori gamer del mondo nella loro battaglia per la vittoria a Riad.

EWC 2024, il torneo che vanta il più alto montepremi in palio tra tutte le competizioni di esports, promette otto settimane di emozionanti azioni di gioco, con la partecipazione di oltre 1.500 giocatori professionisti. In questo contesto, il monitor OLED LG UltraGear 32GS95UE sarà protagonista dell’evento. Inoltre, più di 990 monitor della gamma saranno utilizzati durante le partite del campionato e saranno esposti presso lo stand di LG all’EWC.

La serie LG UltraGear, offre esperienze di gioco di altissimo livello sia per i professionisti che per gli appassionati. I monitor UltraGear offrono elevate frequenze di aggiornamento, tempi di risposta rapidi e immagini vibranti e cristalline; una combinazione che porta l’immersione nel gioco a livelli incredibili.

Oltre al display OLED, il monitor LG UltraGear OLED da 32 pollici (modello 32GS95UE) è il primo monitor al mondo con tecnologia Dual Mode certificato VESA, che consente di scegliere se giocare in UHD 4K a 240Hz (ideale per i giochi visivamente straordinari e ricchi di narrazioni) oppure in Full HD a 480Hz (un’ottima scelta per gli FPS, i MOBA e i titoli di racing). Inoltre, integra speaker stereo da 20W (10W + 10W) con tecnologia LG Pixel Sound che emette il suono direttamente dallo schermo.

La partnerhisp con EWC 2024 è espressione della volontà dell’azienda di far progredire e crescere gli esports in tutto il mondo. Oltre all’EWC e al suo predecessore, Gamers8, LG sponsorizza e partecipa attivamente alle principali competizioni come League of Legends Champions Korea e League of Legends EMEA. Grazie all’impegno costante con la comunity dei gamer e alle prestazioni e caratteristiche dei suoi monitor UltraGear, LG è diventato un punto di riferimento nel mondo degli esports.