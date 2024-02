Mahmood annuncia uno speciale live al Forum di Milano

Mahmood ha annunciato uno speciale live al Forum di Milano, previsto per lunedì 21 ottobre 2024 e prodotto da Friends and Partners.

Questo risultato arriva dopo il sold out della doppia data al Fabrique di Milano (17 e 18 maggio 2024) che porterà alla conclusione del suo EUROPEAN TOUR. Questa estate sarà invece protagonista dei festival estivi italiani con il SUMMER TOUR 2024.

A pochi giorni dalla sua uscita, “TUTA GOLD”, continua a scalare le classifiche: è infatti la canzone più trasmessa dalle radio, è l’unico brano italiano nella Top 50 Global, attualmente alla posizione #41 (dopo aver scalato di 10 posizioni in sole 24 ore), ed è al #2 posto della Top 50 Italia di Spotify.

L’artista è inoltre l’unico in gara ad aver generato più stream nel suo secondo giorno di uscita, dimostrando una costante ascesa di popolarità, totalizzando 8,5 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip di “Tuta Gold” è sempre più virale raggiungendo 2,2 milioni di views.

Scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre – con la presenza alla composizione anche di Francesco Catitti – e prodotta da Madfingerz e Katoo, “TUTA GOLD” è il brano che ben rappresenta il nucleo del nuovo album “NEI LETTI DEGLI ALTRI” in uscita il 16 febbraio. Sperimentale, dallo stile baile funk e ritmo club, “TUTA GOLD” è un viaggio tra presente e passato e si sviluppa attraverso i ricordi di un ragazzo che, guardando la luna fuori da una tenda ad un rave, ripensa alla sua adolescenza vissuta in periferia, alle vecchie amicizie e a come sia riuscito a fortificarsi anche grazie alle esperienze dolorose della vita.