Måneskin in tournée mondiale: ecco il RUSH! World Tour

I Måneskin annunciano il RUSH! World Tour, la loro prossima tournée mondiale prodotta e organizzata da Vivo Concerti. La band italiana si esibirà per la prima volta nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando alcuni dei luoghi più iconici della musica internazionale come il Madison Square Garden di New York. Ma non finisce qui: la band farà anche ritorno in Sud America, stavolta nei più grandi stadi e arene, e si esibirà per la prima volta in Australia.

Attualmente, i Måneskin stanno attraversando l’Europa con il LOUD KIDS TOUR, la loro prima tournée nei palazzetti, con oltre 30 show sold out. Ma gli eventi più attesi si svolgeranno in Italia questa estate, con cinque date evento nei più grandi stadi del paese, tra cui lo Stadio San Siro di Milano e lo Stadio Olimpico di Roma, già sold out.

Ma non è solo in Italia che i Måneskin stanno facendo sold out: i loro live nei palazzetti e negli stadi del 2023 contano già più di 570 mila biglietti venduti. Il 2022 è stato un anno di successo per la band italiana, con oltre 25 concerti in tutto il mondo, tra cui il tour sold out di 25 show in Nord America e la partecipazione a festival come Coachella, Rock in Rio, Lollapalooza e molti altri.

La pubblicazione del loro ultimo album, “RUSH!”, ha consolidato il successo dei Måneskin, raggiungendo il primo posto in classifica in 15 paesi e diventando il disco più ascoltato con oltre 700 milioni di stream. La discografia della band conta attualmente 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro.

I Måneskin sono stati nominati ai Grammy Awards nella categoria “Best New Artist” e hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel 2022, tra cui il Favorite Rock Song agli American Music Awards con “Beggin'” e il Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards per il videoclip di “I WANNA BE YOUR SLAVE”, il primo video di un artista italiano ad ottenere questo riconoscimento. La band è stata anche premiata come Best New Alternative Artist agli iHeart Music Awards 2022.