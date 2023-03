Maserati GT2: la nuova supercar da corsa del Tridente

Maserati è tornata e lo ha fatto con stile e grinta, come solo il marchio del Tridente sa fare. L’Autodromo Varano de’ Melegari è stato lo scenario della prima accensione in pista della nuova GT2, simbolo della rinascita racing di Maserati.

La storia del marchio italiano nel motorsport è ricca di successi conquistati nel corso di quasi un secolo, di un DNA unico e distintivo e di una passione che si riaccende grazie al legame con la forte eredità del passato e la spinta verso il futuro del marchio, dove le corse rappresentano un tassello imprescindibile.

La Maserati GT2 è una vettura pensata per essere un capolavoro di performance, straordinaria e mozzafiato tra i cordoli, nata per celebrare il ritorno di Maserati sui circuiti. Una nuova era inaugurata a fine 2022 con l’annuncio della partecipazione al Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2023, che si completa con la presenza nel campionato europeo GT2, come parte della strategia sviluppata per riportare il Tridente in pista.

La Maserati GT2 eredita lo straordinario motore Nettuno V6 da 463 kW/630 CV dalla Maserati MC20, portandolo a un livello superiore. Tra le specifiche tecniche più interessanti ci sono la nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion), coperta da brevetto e derivata dai motori di F1, la monoscocca centrale in fibra di carbonio ultraleggera, che garantisce un ottimo rapporto peso/potenza, e la carrozzeria leggera in composito integrale.

La scatola guida è puramente elettrica; tutti i componenti delle sospensioni sono specifici racing, così come l’elettronica. Il cambio è da corsa sequenziale a sei rapporti e al volante il paddle-shift associato all’attuatore elettrico rotativo regala emozioni adrenaliniche.

Il cruscotto in fibra di carbonio e il display da 10″ integrato con la plancia definiscono un abitacolo futuristico e intuitivo, che all’esterno si completa con l’esclusiva opzione della livrea color Maserati Corse Blu Infinito.

La Maserati GT2 è dedicata a team sportivi e gentleman driver che prenderanno parte ai campionati GT2.