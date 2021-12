Microids: è arrivato Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition

Gear.Club Unlimited, la serie racing di Microids con oltre un milione di pezzi venduti in tutto il mondo su Nintendo Switch, è ora disponibile per la prima volta su console e PC grazie a Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition.

Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition contiene tutti i contenuti disponibili in Gear.Club Unlimited 2, per consentire ai giocatori di lanciarsi in gare emozionanti con le supercar più prestigiose. Sono infatti più di 250 le gare in cui cimentarsi, comprese le Porsche Series da correre al volante della mitica 911 930 Turbo!

Su Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition:

Guida veicoli leggendari in un ambiente enorme con paesaggi ricchi e diversificati caratterizzati da una grafica rimasterizzata per un’esperienza migliorata!

In modalità Carriera dovrai salvare la scuderia di famiglia dalla bancarotta sfidando carismatici piloti di varie nazionalità.

Scopri la modalità Porsche Series e mettiti alla guida dei veicoli più prestigiosi del famoso marchio, per per riuscire a conquistare l’iconica 911 930 Turbo.

Crea e gestisci il tuo club, reclutando i migliori giocatori che incontri. Puoi affrontare club rivali di tutto il mondo mentre guidi il tuo team in cima alla classifica.

Gestisci il tuo garage e plasmalo a tua immagine! Ammira la tua collezione di auto da corsa acquisite durante le tue gare. Gear Club Unlimited 2 offre più di 50 veicoli con licenza da alcuni dei più prestigiosi produttori mondiali.

Da solo o con gli amici: il gioco offre molte possibilità multigiocatore, con un massimo di 4 giocatori in modalità schermo condiviso locale.

Trova tutti i DLC Gear.Club Unlimited 2 per l’esperienza di corsa più completa e per vivere ore di guida frenetica!

Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition è disponibile3 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

È disponibile anche Gear.Club Unlimited 2 – Definitive Edition per Nintendo Switch, che include tutti I contenuti precedentemente rilasciati per Gear.Club Unlimited 2!