Mika: il live con la Royal Opera di Versailles sarà trasmesso su Sky e NOW TV

“Voglio dimostrare di essere il prodotto dell’incontro tra il mondo classico e quello pop”: le parole di Mika suonano come una dichiarazione di intenti, una vera e propria promessa. Che verrà mantenuta giovedì 29 luglio quando, in prima tv assoluta, approderà su Sky e NOW il suo eccezionale live MIKA – CONCERTO A VERSAILLES, uno straordinario evento registrato presso la leggendaria Royal Opera di Versailles, il luogo che porta l’arte ai più alti livelli nel cuore di una reggia in cui si è scritta la storia.

Un appuntamento imperdibile per uno show che mostra una prospettiva diversa della popstar internazionale, artista globale tra le più amate in Italia, che quest’anno tornerà a sedere al tavolo dei giudici di X Factor (in arrivo dal 16 settembre su Sky).

Con una scaletta che comprende tutti i suoi maggiori successi e anche cover sorprendenti, il concerto di Mika all’Opera Royal di Versailles – in arrivo in prima tv assoluta giovedì 29 luglio alle 21:15 su Sky Uno e in simulcast su Sky Arte, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – è una performance unica ed emozionante che riesce ad essere allo stesso tempo classica ed emozionante, acustica e spettacolare, intima e grandiosa.

Accompagnato dall’orchestra della Royal Opera di Versailles, diretta da Stefan Plewniak, Mika accoglierà sul palco alcuni grandi e prestigiosi ospiti, come il violoncellista Gautier Capuçon, il chitarrista classico Thibaut Garcia o il controtenore Jakub Józef Orliński. E ancora, il pianista e tastierista Vincent Bidal, la soprano Ida Falk-Winland e il coro Gospel Pour 100 Voix. Non mancheranno il cantante britannico Max Taylor e il chitarrista Timothy Van Der Kuil, musicisti di lungo corso e membri storici della band con cui Mika, nel corso della sua carriera, ha girato il mondo con i suoi tour.

Nel corso del concerto, registrato lo scorso 16 dicembre, trovano posto i brani più amati della carriera di Mika, da Grace Kelly ad Ice Cream, passando per Lollipop, Elle Me Dit e Love Today, oltre ad alcune cover a sorpresa.