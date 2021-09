MILITEM FERŌX-T: il nuovo sport utility track

MILITEM FERŌX-T rappresenta la massima evoluzione del pick-up come lo conosciamo oggi e reinventa il concetto attuale di SUV trasformandolo in SUT, ovvero Sport Utility Truck.

Un veicolo adatto sia all’utilizzo quotidiano che a quello più avventuroso off-road, in grado di combinare tutti i pregi di SUV e pick-up in un unico mezzo, armonizzandone ed esaltandone le rispettive caratteristiche.

FERŌX-T è un pick-up premium-luxury, con un posizionamento di mercato di fascia alta e di nicchia. E’ un modello che ovviamente rispecchia e ripropone tutti i contenuti di eccellenza che contraddistinguono l’intera gamma Militem, andando ad allargare la proposta relativa alla linea di prodotto FERŌX, inserendo a listino un altro pick-up con caratteristiche diverse rispetto al Militem MAGNUM.

Realizzato su base Gladiator Rubicon, Militem FERŌX-T si distingue per l’ineguagliata capacità all-terrain, le sue elevate funzionalità, la massima sicurezza e la sua indiscutibile versatilità.

MILITEM FERŌX-T ha un design grintoso e inconfondibile, che non rinuncia a praticità, robustezza e prestazioni uniche. Per perfomance e contenuti tecnici, FERŌX-T si pone come “supercar” dei pick-up!

Già esteticamente balza all’occhio la sua personalità prorompente, data dalle linee decise della carrozzeria e dagli interni in materiali pregiati. rifiniti a mano in ogni dettaglio. Interventi mirati, per una trasformazione radicale del veicolo reingegnerizzato dallo staff Militem.

Novità assoluta per il mercato europeo, ma non per Militem che già lo prevede per il modello FERŌX, è il motore 3.6L V6 da 285 CV e 353 Nm di coppia.

Comfort e lusso denotano l’intero abitacolo. E’ proprio in questo mix poco convenzionale fra esterni grintosi da “muscle car” ed interni pregiati, che si trova la vera anima Militem. La sua funzionalità, infatti, non corrompe mai il gusto per la ricercatezza dei materiali e delle finiture. Con sedili in vera pelle italiana stesa a mano e la possibilità di scegliere inserti in Alcantara®, salire a bordo diventa una piacevole esperienza a 360°!

Ogni cliente Militem può personalizzare l’allestimento del veicolo, grazie ad una vasta scelta di tipologie di pelli, tessuti (inclusa la novità Denim) e fibre tecniche.

I dettagli dei rivestimenti in nero assoluto aggiungono un ulteriore tocco lussuoso e al contempo sportivo a tutto l’abitacolo. La consolle centrale alloggia il pulsante che attiva le luci interne ambiente multicolor: un altro contenuto esclusivo della gamma FERŌX 2021.

E’ realizzato su base Gladiator Rubicon con motore a benzina 3.6 V6 da 285 CV, un valore di potenza alla ruota, grazie al “fine tuning” del propulsore definito dai tecnici Militem. Dispone della trazione integrale 4WD e della trasmissione automatica a 8 marce, che su questo modello è comandata dalle comode paddle shift (palette) sul volante: un’altra anteprima assoluta e l’ennesimo contenuto premium, per questo modello allo stato dell’arte.

MILITEM FERŌX-T è disponibile a listino anche nella versione con pack ADVENTURE, che enfatizza le molteplici opportunità off-road di questo straordinario pick-up. I parafanghi e i paraurti sono rivestiti da una particolare vernice protettiva antigraffio, mentre sul lato passeggero del cofano anteriore, è montato lo snorkel che consente al motore di “respirare” meglio anche un caso di guado. Completa l’equipaggiamento, il portapacchi dedicato con finiture antigraffio, completo di faretti LED per una maggiore sicurezza nella guida notturna in fuoristrada. Il pack ADVENTURE offre un’ampia scelta di equipaggiamenti, che rende FERŌX-T adatto a percorsi sempre più impegnativi. Militem FERŌX-T ADVENTURE adotta gomme Cooper 35×12,50 R20 Mud Terrain tassellate.

FERŌX-T rappresenta l’espressione più evoluta dell’American Tech – Italian Made di Militem. Ogni veicolo Militem è la sintesi perfetta tra DNA americano e maestria artigianale Italiana. Militem ridefinisce iconici modelli americani con artigianalità, classe e gusto rigorosamente Made in Italy, creando mezzi esclusivi che si posizionano nel segmento di mercato luxury premium. E’ nel dettaglio che si nasconde il valore e l’unicità di ogni MILITEM!

Il prezzo di MILITEM FERŌX-T parte da € 97.490 Euro + IVA. Ogni prodotto Militem è coperto da una garanzia europea completa di 36 mesi o 100.000 km, estendibile a 72 mesi e km illimitati.