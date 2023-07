MINI e Lucca Manga School: celebrare il “Big Love” attraverso la Cultura Manga

Dopo la sua presenza a Lucca Comics & Games 2022, dove una MINI Elettrica ha ospitato un’opera d’arte di Caterina Rocchi, Direttrice Artistica di Lucca Manga School, la partnership tra MINI e la scuola è proseguita con la realizzazione di una serie di illustrazioni che incarnano i valori di MINI.

Per l’anno accademico 2022-23, MINI ha coinvolto gli studenti di Lucca Manga School per fornire la propria interpretazione dei temi della sostenibilità e dell’inclusione, che da sempre sono al centro della filosofia di MINI e si riflettono nello slogan “Big Love for the People, Big Love for the Planet”.

Il concetto principale su cui gli studenti sono stati chiamati a lavorare ruota attorno al tema “Big Love” di MINI, che si traduce nell’amore per le persone e per l’ambiente circostante.

I ragazzi hanno esplorato le tematiche della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale, che sono care alla community di MINI, con l’obiettivo finale di realizzare delle illustrazioni digitali.

Hanno fornito la loro rielaborazione di questi temi, intendendo “Big Love” sia come l’amore romantico classico, sia in senso più ampio come l’amore per la vita e il rispetto di sé stessi e della realtà circostante, in linea con il pensiero di MINI.

L’affermazione del manga come settore di punta dell’editoria giapponese risale agli anni ’50, nello stesso periodo in cui MINI ha fatto la sua comparsa sulla scena: entrambi sono poi diventati oggetti di culto.

I manga sono un prodotto giovanile, che implica un incontro e una condivisione delle emozioni tra autore e lettore. Proprio per questa comunanza di valori, MINI ha scelto di dare spazio all’espressione creativa dei giovani talenti della Lucca Manga School.

Al centro del progetto sono stati posti temi cari sia a MINI che a Lucca Manga School, in primis quello della condivisione: il risultato finale è stato ottenuto grazie a un lavoro di squadra tra insegnanti e studenti, permettendo a questi ultimi di affinare la propria capacità di lavorare in armonia.

Questa iniziativa è stata un’occasione per creare nuove opportunità di crescita attraverso il lavoro di gruppo e per valorizzare il talento dei giovani allievi.

Un altro punto centrale delle illustrazioni realizzate è quello delle connessioni, sia geografiche che umane: sottolineando la capacità della MINI Elettrica di essere un mezzo che mette in contatto persone e luoghi, i diversi personaggi sono stati collegati attraverso l’auto stessa, offrendo una diversa interpretazione della sostenibilità.

Gli studenti hanno unito la cultura giapponese a quella italiana celebrando l’italianità attraverso il racconto manga, raffigurando una serie di cartoline delle proprie città d’origine. Le scelte sono ricadute su Lucca, Livorno, Torino e Genova, per ognuna delle quali sono stati rappresentati i luoghi più iconici.

Il progetto celebra anche l’unione di tradizione e innovazione sia attraverso la scelta del soggetto, la MINI Elettrica, sia grazie alla collaborazione sinergica tra maestri e giovani autori all’interno dello stesso team.

La city car, che con la sua alimentazione completamente elettrica ha a cuore il pianeta senza sacrificare prestazioni e sicurezza, è una vettura urbana, giovane e agile, proprio come l’arte manga.