MINI John Cooper Works E: la prima JWC elettrica debutta al Festival di Goodwood

MINI si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la MINI John Cooper Works E PROtotype, il primo modello elettrico del sub-brand sportivo JCW. Questo prototipo, che incarna la svolta elettrica di MINI, farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed di quest’anno, in vista della premiere mondiale nell’autunno 2024.

La MINI John Cooper Works E PROtotype presenta una tecnologia di propulsione elettrica all’avanguardia per elettrizzare anche il reparto sportivo del produttore britannico. Il design accattivante e le prestazioni elevate promettono restano nel solco della tradizione JCW, ma questa volta con motore tutto elettrico.

Per celebrare il 60° anniversario della storica vittoria della Mini Cooper S al Rally di Monte Carlo del 1964, il prototipo sfoggia una livrea camouflage distintiva disegnata dal MINI Design Team, con il logo “37” che omaggia quel successo. Un tributo alla gloriosa storia sportiva di MINI.

L’anteprima dinamica al Goodwood Festival of Speed, in programma dall’11 al 14 luglio 2024, darà ai fan e agli appassionati un assaggio delle capacità della MINI JCW E PROtotype. Vederla affrontare la celebre hillclimb sarà uno spettacolo da non perdere, che mostrerà il potenziale dei futuri modelli elettrici ad alte prestazioni di MINI.

La prima MINI JCW elettrica si preannuncia come un’auto destinata a lasciare il segno, sia per le prestazioni che per il design. Non resta che attendere il debutto ufficiale in autunno per scoprire tutti i dettagli tecnici e stilistici. Nel frattempo, godiamoci lo show al Goodwood Festival of Speed, dove la MINI John Cooper Works E PROtotype darà una prima, elettrizzante dimostrazione di potenza.