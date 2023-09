Moto Guzzi: 35 mila appassionati dell’Aquila a Open House 2023

Una volta di più, Moto Guzzi si afferma come uno dei marchi di motociclette più amati e rispettati, attrattivo per migliaia di appassionati di diverse generazioni e nazionalità, tutti uniti dalla stessa passione per le moto dell’Aquila.

Durante l’edizione 2023 di Moto Guzzi Open House, che ha avuto luogo dal giovedì 7 alla domenica 10 settembre, il centro nevralgico della passione guzzista è stato lo stabilimento Moto Guzzi a Mandello del Lario. Circa 35mila appassionati provenienti da ogni angolo del mondo hanno partecipato all’evento, con presenze registrate da tutta Europa, dagli Stati Uniti, dalla Turchia e persino dall’Australia. Questo incontro ha fatto sentire tutti i partecipanti come parte di una grande famiglia, ospitati calorosamente da Moto Guzzi e dalla comunità di Mandello del Lario.

La manifestazione ha visto l’apertura ufficiale del cancello rosso di via Parodi a Mandello il giovedì, aggiungendo un giorno in più per visitare il Museo Moto Guzzi, recentemente rinnovato e arricchito con cimeli unici e nuove motociclette appena restaurate, oltre a offrire l’opportunità di effettuare test ride su tutta la gamma di moto.

Il sabato 9 e la domenica 10 settembre hanno visto la registrazione di presenze record all’interno dello stabilimento di Mandello, che continua a essere uno dei luoghi più emblematici nella storia delle moto e tra i più rinomati al mondo. Questo sito storico ha sostenuto lo sviluppo industriale italiano e l’affermazione globale del marchio dell’aquila, consentendo ai visitatori di esplorare le linee di assemblaggio dei veicoli e dei motori, così come la storica Galleria del Vento. Questa struttura, introdotta per la prima volta nel mondo delle moto da Moto Guzzi negli anni ’50, ha contribuito non solo alla creazione della famosa moto da corsa 500 8 cilindri, ma anche alla vittoria di 14 titoli iridati (8 Piloti e 6 Costruttori) nel Motomondiale.

Il progetto di ristrutturazione conservativa del sito industriale, con i primi lavori già in corso, trasformerà lo stabilimento in un vero e proprio centro di aggregazione aperto a tutti, aumentando la capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di moto Moto Guzzi.

Il Moto Guzzi Village è stato il cuore pulsante della festa, grazie alla collaborazione con Virgin Radio. Sul palco, sotto l’egida del DJ Ringo, si sono alternati ospiti che hanno condiviso storie di corse, viaggi ed avventure. Il Village ha visto la partenza di oltre 1000 test ride, con un’ampia disponibilità di modelli tra cui la classica V7, l’originale V9, la versatile V85 TT e la nuova V100 Mandello. Nel centro del Village è stata esposta l’intera gamma di moto Moto Guzzi, tra cui la nuova V7 Stone Corsa, presentata in anteprima durante l’Open House.

La V7 ha svolto un ruolo di primo piano nell’evento, soprattutto nella sua versione modificata per partecipare al Moto Guzzi Fast Endurance, un trofeo a squadre che ha raggiunto la sua quarta stagione e che permette a tutti di gareggiare in pista in modo accessibile e divertente. Inoltre, sono state esposte le creazioni dei preparatori Moto Guzzi più rinomati, come Filippo Barbacane e Guareschi Moto. Il team di Moto Guzzi Experience, che organizza viaggi all-inclusive nelle location più belle, è stato anch’esso presente per far vivere l’avventura in sella alle affascinanti moto Moto Guzzi.

Open House ha offerto anche un’opportunità di beneficenza. Il sabato 9 settembre è stata presentata la V7 Stone 75° Oro Olimpico, una versione speciale in onore del successo ottenuto dalla Canottieri Moto Guzzi di Mandello alle Olimpiadi di Londra del 1948. Questa moto sarà messa all’asta, e i fondi raccolti saranno destinati alla promozione delle attività sportive di canottaggio per ragazzi e adulti diversamente abili da parte della Canottieri Moto Guzzi.