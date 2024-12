Motorola e Eurolega portano “Bouncing For Good” in Italia

Motorola insieme a Eurolega ha recentemente annunciato il grande successo dell’iniziativa “Bouncing For Good” sbarcata in Italia con la collaborazione dell’EA7 Emporio Armani Milano. Questo programma, parte della strategia ESG One Team di Eurolega, ha unito il basket, la creatività e lo spirito di comunità per ispirare i giovani studenti attraverso workshop di impatto e una significativa donazione.

Il secondo evento di questa collaborazione si è svolto a Milano, coinvolgendo 150 studenti di 11 anni dell’Istituto Comprensivo Arcadia. Questi giovani hanno partecipato a workshop guidati dagli allenatori One Team dell’EA7 Emporio Armani Milano e supportati da uno psicologo dello sport parte della Fondazione Laureus.

Durante i workshop, gli studenti hanno imparato preziose competenze di vita come il lavoro di squadra, il rispetto e la resilienza, utilizzando il basket come strumento per promuovere un impegno sociale positivo. Inoltre, hanno avuto l’opportunità di interagire con giocatori di Eurolega come Shavon Shields, Giampaolo Ricci e Ousmane Diop, che hanno condiviso la loro passione per lo sport e ispirato i giovani partecipanti.

Gli studenti hanno potuto vedere il design speciale per un pallone da basket creato durante i workshop replicato su un reale pallone come ricordo. Rappresentanti di Motorola, Eurolega e EA7 Emporio Armani Milano, insieme ai giocatori, hanno distribuito palloni da basket a tutti i 150 studenti. Inoltre, verranno donate altre 250 palloni da basket a scuole pubbliche e entità coinvolte nel programma One Team, ampliando così l’importanza di questa iniziativa di impatto.

I giocatori coinvolti nell’evento hanno anche condiviso la loro esperienza: Shavon Shields ha commentato che spera che gli studenti siano stati ispirati a seguire i loro sogni attraverso il basket, mentre Giampaolo Ricci ha evidenziato come eventi come questo dimostrino come lo sport possa insegnare lezioni preziose. Infine, Ousmane Diop ha espresso la sua speranza che l’entusiasmo dei ragazzi li motivi a credere in se stessi e nelle proprie capacità.

Questa iniziativa non solo ha fornito agli studenti la possibilità di imparare importanti valori attraverso lo sport, ma anche ha permesso a Motorola di donare dispositivi informatici per migliorare l’esperienza educativa degli studenti. Questo impegno riflette la costante dedizione dell’azienda nel generare un impatto positivo sulle comunità locali. L’iniziativa “Bouncing For Good” rappresenta un passo concreto verso l’inclusione sociale e l’ispirazione dei giovani, utilizzando il basket come mezzo per promuovere valori essenziali come il lavoro di squadra e la resilienza. Speriamo che iniziative come queste continuino a ispirare le future generazioni a seguire i propri sogni e a credere nelle proprie capacità.