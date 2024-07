Negramaro: nuovo tour nei palasport e ritorno al PalaSele a ottobre

I Negramaro continuano il loro epico viaggio live! A partire da settembre 2025, la band salterà nuovamente sui palchi dei palasport italiani con un imperdibile nuovo tour. NEGRAMARO PALASPORT 2025 promette non solo grandi emozioni ma anche l’anteprima assoluta dei brani del loro attesissimo nuovo album di inediti, in uscita questo autunno. Segnatevi la data: il 14 ottobre 2025 al PalaSele di Eboli (SA), un’occasione unica per vivere la magia dal vivo in Campania.

I biglietti saranno in presale esclusiva per i membri del fanclub a partire da lunedì 1 luglio alle 18:00, mentre il general sale partirà martedì 2 luglio alle 18:00 su Ticketone.

Da protagonisti di una lunga e ininterrotta melodia che continua a far vibrare il cuore, i Negramaro non sono solo una band ma una storia di amicizia ventennale, nata nei primi anni 2000 sui banchi dell’università e cresciuta sotto l’ala protettrice di Caterina Caselli, che li ha scoperti e portati con sé in Sugar fin dai loro esordi. Sono sei artisti che hanno segnato indelebilmente gli ultimi vent’anni della musica italiana con canzoni diventate ormai cult. Dal loro omonimo album del 2003 fino all’ultimo lavoro in studio “Contatto“, il loro percorso è un viaggio ricco di record e certificazioni multiplatino, con 8 album di studio, 1 live, 1 greatest hits e 2 docu-film.

IL CALENDARIO DEL PALASELE

Nell’attesa del gran ritorno, il prossimo anno, dei negramaro a distanza di 6 anni dalla loro ultima esibizione nella venue (era marzo 2019), le luci sul palco del PalaSele di Eboli si riaccenderanno questo autunno con il ricco programma di show a cura di Anni 60 produzioni.

Si parte con Renato Zero sabato 2 novembre con “Autoritratto – I Concerti Evento”. A seguire, il grande ritorno di Laura Pausini mercoledì 13 novembre con il “Laura Pausini World Tour Winter 2024”, la prima volta di Tananai al PalaSele atteso venerdì 15 novembre con il “Tananai Live 2024”, Alessandra Amoroso che partirà proprio da Eboli domenica 1 dicembre con il “Fino a qui In Tour” e Gianna Nannini venerdì 20 dicembre con “Sei nell’anima tour – European Leg”. A inizio anno toccherà a Lazza, pronto a scatenare la sua energia live con il “Locura Tour” domenica 12 gennaio 2025, mentre domenica 9 febbraio arriva “Mare Fuori Il Musical”.