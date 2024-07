Nino D’angelo: un viaggio negli anni ’80 e oltre nei palasport italiani

Nino D’Angelo sta per tornare sul palco con un imperdibile tour che farà rivivere al pubblico i suoi meravigliosi anni ’80 e non solo. Dopo il straordinario successo del concerto-evento tenutosi al Diego Armando Maradona di Napoli davanti a più di 40 mila spettatori, il cantautore napoletano si prepara per tre concerti emozionanti nei palasport italiani.

Le date da segnare in agenda sono il 30 novembre al PalaFlorio di Bari, il 5 dicembre all’Unipol Forum di Assago (Milano), e il 7 dicembre al PalaSele di Eboli (Salerno). Prodotti da Trident Music, questi concerti saranno un mix di grande musica e forti emozioni, con Nino che si esibirà con i suoi più grandi successi degli anni ’80.

Nino D’Angelo, con oltre 40 anni di carriera alle spalle, ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico italiano grazie alla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Con sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, e prestigiosi riconoscimenti come il Nastro d’Argento e il Globo d’oro, Nino è diventato uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica.

Durante questi concerti, il pubblico potrà rivivere pezzi iconici come “A’ Discoteca”, “Jamaica”, “Popcorn e Patatine”, “Maledetto Treno” e molti altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Inoltre, non mancherà la celebrazione di Napoli, diventata ufficialmente l’inno della squadra azzurra.