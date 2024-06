Nuova All Electric MINI Countryman e NOI Techpark: un viaggio all’insegna della sostenibilità

La Nuova All Electric MINI Countryman è la compagna perfetta per un viaggio verso Bolzano, alla scoperta di un progetto dedicato alla sostenibilità.

A Bolzano si trova il NOI Techpark, il distretto dell’innovazione dell’Alto Adige, dove aziende, istituti di ricerca, università e start-up collaborano per sviluppare progetti e soluzioni all’avanguardia nei settori Green, Food & Health, Digital e Automotive / Automation, ispirati dalla natura. Questo luogo offre non solo infrastrutture avanzate, come testimoniano i 52 laboratori scientifici che vi si trovano, ma anche competenze di alto livello, con oltre 1.200 professionisti altamente qualificati impegnati a creare un futuro più sostenibile. Questi sono i principi che MINI condivide, portandola a concentrarsi su questo hub per individuare una realtà con cui collaborare in un progetto innovativo.

Due realtà, appartenenti a due mondi distinti, ma unite da valori comuni, che hanno scelto di intraprendere un percorso, un viaggio da fare insieme e che ha un focus chiaro: le persone e la sostenibilità. Ed è da qui che parte il progetto di MINI insieme a NOI Techpark: dalle persone e dalla volontà di un futuro migliore. Dai talenti ma anche dalle sfide della società e dalle risposte che un brand come MINI deve dare.

MINI e NOI Techpark hanno individuato in Emotitech, azienda di human innovation, il partner ideale per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo, chiamato “Urban Shield”.

La ricerca condotta da Emotitech ha portato allo sviluppo di un innovativo processo di verniciatura destinato a riqualificare le superfici lato strada con opere d’arte pubblica e studi di colore che possono durare decenni senza deteriorarsi. Questo progetto non solo abbellisce l’ambiente urbano, ma contribuisce anche a migliorare l’igiene e a ridurre l’inquinamento stradale, migliorando così la qualità della vita dei cittadini.

Emotitech ha condotto approfondite ricerche sulle nanotecnologie e sui processi di applicazione, arrivando a definire una combinazione chimica e di processo unica, in grado di integrare le migliori prestazioni di elementi diversi, associati per la prima volta.

Grazie a questa innovazione, le città potranno rigenerare strutture in cemento, grandi pareti a bordo strada e numerosi altri manufatti, rendendo il transito dei cittadini non solo più piacevole ma anche più sostenibile dal punto di vista ambientale e riducendo al contempo i costi di manutenzione delle strutture.

I colori delle vernici, che solitamente sbiadiscono in pochi anni o mesi, grazie a questi materiali innovativi dureranno decenni. I test sono stati condotti nei rinomati laboratori Laimburg e EURAC, situati all’interno del NOI Techpark.

Nuova All Electric MINI Countryman

La All-Electric MINI Countryman è una compagna affidabile per esplorare nuovi percorsi. Come spazioso modello crossover, il versatile avventuriero consente una mobilità senza emissioni locali su un’ampia varietà di terreni. Grazie ai sistemi di assistenza alla guida ampliati e alla guida parzialmente automatizzata di livello 2, questa vettura tuttofare offre una sicurezza e un comfort ancora maggiori.

Il massimo carattere off-road della MINI Countryman è sottolineato dal design verticale della carrozzeria con sbalzi corti e sagoma sottile.

Due potenti motori elettrici con una potenza totale di 230 kW/313 CV e una coppia di 494 Nm guidano la MINI Countryman SE ALL4 attraverso qualsiasi terreno. Insieme, accelerano il veicolo da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e raggiungono una velocità massima di 180 km/h. La potente batteria ha un contenuto energetico di 66,45 kWh.

MINI Countryman E invece è mossa da un motore elettrico di 150 kW/ 204 CV, che accelera da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 170 km/h.

Con la ricarica rapida a corrente continua fino a 130 kW, bastano poco meno di 30 minuti per caricare la batteria dal 10% all’80%. I clienti possono ottimizzare il processo di ricarica in qualsiasi momento attraverso impostazioni di facile comprensione e visualizzarle tramite la MINI App.

La nuova MINI Countryman combina la mobilità elettrica senza emissioni locali con il massimo livello possibile di sostenibilità. Ciò include la rinuncia a tutti gli elementi decorativi cromati degli esterni e degli interni, nonché la produzione dei cerchi in lega leggera fusi con alluminio riciclato fino al 70%. In combinazione con l’utilizzo di elettricità verde per la produzione, è stato possibile ridurre le emissioni di CO2 rispetto ai processi di produzione convenzionali. Inoltre, non sono necessarie materie rare per la produzione degli efficienti motori.