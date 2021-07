Nuova Jeep Wrangler 4xe: oltre 100 Accessori Autentici by Mopar

Il team di Mopar, in collaborazione con quello di Jeep, ha disegnato e sviluppato oltre 100 Accessori Autentici per la nuova Wrangler 4xe plug-in hybrid, la versione elettrificata dell’icona Jeep con la maggior capability mai commercializzata in Europa oltre che la più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata di sempre. Si consolida così il forte legame tra i due brand americani che da sempre esplorano insieme il mondo della customizzazione, realizzando sia accessori e servizi esclusivi per i diversi modelli Jeep sia esemplari unici per manifestazioni di grande richiamo.

Accessori Autentici per accentuare l’anima “Off-road” o quella “Urban” dell’icona Jeep

Per la nuova Jeep Wrangler 4xe il team di Mopar ha realizzato una collezione di accessori unici ed esclusivi, che permettono la più ampia e completa personalizzazione secondo i diversi stili di vita dei clienti, dal totale off-road all’anima più urbana. Sono tutti prodotti di elevata qualità che nascono dall’impegno quotidiano dei professionisti di Mopar in termini d’innovazione, cura dei dettagli e rispetto dell’ambiente.

Per quanto riguarda la personalizzazione “Off-road”, spiccano sicuramenti i Tube Steps neri abbinati ai battitacco con logo Wrangler e la griglia frontale. Allo stesso modo, per le esperienze più avventurose, risaltano il tavolino per il portellone posteriore dal design iconico Jeep e la rete ferma-carico nel baule. Le personalizzazioni continuano con i vari adesivi disponibili come la grafica “Moab” sulla fiancata o il famoso “1941” sul cofano che rimanda ovviamente alla data simbolo per il marchio Jeep, la nascita della Willys. I

noltre, per accentuare l’indole da fuoristrada sono indicati sia le speciali barre porta-tutto da tetto, sul quale è possibile trasportare box, kayak, canoe e molto altro, sia il gancio traino dedicato su cui montare il porta-bici specifico per quelle elettriche e quindi più pesanti. Se invece il cliente di Jeep Wrangler 4xe desidera una caratterizzazione “Urban” nel catalogo sono presenti i tappi valvole con logo Jeep neri o cromati, oltre 10 teli copriruota da 32″ e alcuni dettagli cromati come le pedane tubolari laterali e i battitacco. Senza dimenticare i cerchi da 17” specifici che donano ancora più eleganza e sportività alla nuova Wrangler 4xe.

Disponibili infine ulteriori accessori del modello Jeep, tra cui le calotte degli specchietti in tinta vettura, le speciali maniglie di sostegno per la guida a cielo aperto, la cesta con logo Jeep da abbinare alle barre porta tutto. Tutto questo senza dimenticare l’esperienza elettrica del cliente che deve essere semplice e naturale. L’offerta Mopar, che si avvale della competenza di Free2Move eSolutions, parte dalla praticissima easy Wallbox fino alla più potente Connected Wallbox per una ricarica più veloce e smart. Può sembrare banale, ma ogni dettaglio è stato studiato per migliorare la vita anche durante la fase di ricarica, a cui ci si approccia oggi con la naturalezza dei gesti più consueti.

Mopar Custom Shop: interventi di qualità fatti direttamente in stabilimento

Grazie all’innovativo processo del Mopar Custom Shop, numerosi accessori possono essere configurati sul veicolo al momento dell’acquisto. Essi vengono installati direttamente nello stabilimento di produzione, con gli stessi elevati standard qualitativi, e il veicolo desiderato arriva in concessionaria già personalizzato e pronto per essere guidato. A differenza di qualsiasi altra offerta, infatti, gli accessori Mopar sono coperti da una garanzia di fabbrica completa. Vengono realizzati in stretta collaborazione con il marchio Jeep, e i team di prodotto e ingegneria si occupano del loro sviluppo, dei test e della convalida. Per garantire un’integrazione corretta degli accessori e dei ricambi e offrire prodotti dalla finitura e dalla qualità impeccabile, vengono applicati standard rigorosi e utilizzati dati di fabbrica esclusivi.

Serenità al 100% con i contratti di servizio Mopar Vehicle Protections

Per la nuova Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid, Mopar Vehicle Protections offre una serie di contratti di assistenza flessibili e convenienti basati sul chilometraggio annuale e il periodo del piano, che blocchi immediatamente i costi di future riparazioni e manutenzioni. Basterà prenotare l’appuntamento in una delle officine autorizzate, al resto ci pensa Mopar.

Per il lancio è stata studiata una straordinaria offerta dedicata alla nuova Jeep 4Xe che sarà valida solo per un periodo limitato e su mercati selezionati*. Ogni veicolo nuovo verrà fornito con una garanzia totale di 5 anni (garanzia standard per 2 anni più 3 anni di garanzia estesa aggiuntiva). Le offerte di Mopar coprono i costi di riparazione o sostituzione dei componenti meccanici ed elettrici montati in fabbrica del veicolo in caso di guasto durante il periodo di copertura. Inoltre, la nuova Wrangler 4Xe comprende i primi tagliandi consecutivi* con la promozione Jeep Wave.

Tutti gli accessori e i servizi dedicati alla nuova Wrangler 4xe sono disponibili su Mopar Store, il sito di eCommerce ufficiale di Mopar.

*chiedere al concessionario se il proprio mercato ha diritto alla promozione.