Nuovo Škoda Enyaq coupé IV debutta a “X Factor 2022”

A distanza di pochi mesi dalla presentazione, ŠKODA ENYAQ coupé iV sarà in prevendita in tutte le Concessionarie italiane nel corso di settembre. Per dare giusta enfasi a questo importante momento nel percorso di ampliamento della gamma ŠKODA a zero emissioni locali, ŠKODA Italia ha scelto una vetrina d’eccezione per il nuovo modello sportivo. ŠKODA Italia, infatti – grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle – sarà Official Partner di XFactor 2022, dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW, e metterà a disposizione della manifestazione una flotta di ENYAQ coupé iV nella variante sportiva RS, per accompagnare gli spostamenti di tutto il cast nel corso dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Fino alla finale di dicembre, sui canali social di ŠKODA Italia numerose attività permetteranno ai fan del programma di conoscere, divertendosi, lo “ŠKODA FACTOR” e daranno ad alcuni fortunati la possibilità di assistere in presenza a XFactor 2022.

La gamma italiana di ŠKODA ENYAQ iV, il primo suv 100% elettrico della Casa Boema, accoglierà in prevendita, nel corso del mese di settembre, la sportiva variante coupé. Sviluppato sulla piattaforma MEB e con dimensioni analoghe alla variante suv, il nuovo ENYAQ coupé iV è caratterizzato da una linea filante, con un posteriore rastremato che rende inconfondibile la silhouette della vettura. Unico tra i competitor diretti, ENYAQ coupé iV è, inoltre, dotato di serie di un ampio tetto interamente in cristallo, che crea una superficie vetrata che si estende dal parabrezza all’ampio lunotto senza soluzione di continuità. Una caratteristica tecnica di grande complessità, che rende l’abitacolo molto luminoso e amplifica la sensazione di spazio per i cinque occupanti.

ŠKODA ENYAQ coupé iV, oltre che nelle versioni 60 iV con batteria da 62 kWh e 80 iV o 80x iV, con batteria da 82 kWh, comuni alla versione #suv, porta al debutto la sportiva variante RS, che si colloca ai vertici dell’offerta sia per il quadro prestazionale garantito dalla potenza di 220 kW sia per l’equipaggiamento di serie di livello superiore. ŠKODA ENYAQ coupé RS iV è, così, il primo modello della famiglia sportiva ŠKODA a essere spinto da una motorizzazione interamente elettrica.

Sarà proprio il performante ENYAQ coupé RS iV a essere protagonista di #xfactor2022. In qualità di Official Partner, infatti, ŠKODA Italia fornirà una flotta di #suv coupé elettrici che saranno impiegati dal cast del programma, giudici e concorrenti, sia durante la fase delle selezioni sia durante i Live #show, per gli spostamenti quotidiani tra loft, sala prove e teatro.

Lo spazioso abitacolo di ENYAQ coupé iV si trasformerà anche in uno “studio mobile” per accogliere interviste e dichiarazioni degli artisti, che andranno a comporre contenuti social esclusivi.

Dal grande palco, il talento dei modelli ŠKODA approderà anche online. I fan della trasmissione potranno, infatti, interagire sulle principali piattaforme social per scoprire e dimostrare di possedere lo “ŠKODA FACTOR” e potranno sfidarsi per avere la possibilità di assistere in studio – durante i Live show – alla nuova stagione di XFactor 2022, al via da giovedì 15 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW.

Al pari dei concorrenti del noto contest musicale, anche i Clienti ŠKODA affrontano ogni giorno piccole e grandi sfide. ŠKODA condivide con loro l’attitudine ad affrontare la vita in modo CLEVER: che si tratti di superare le insidie del traffico cittadino o di un’esibizione live.

È da questa considerazione che nasce l’hashtag #SKODAFACTOR che accompagnerà tutte le attività social di ŠKODA durante la messa in onda del programma e che permetterà di avvicinarsi – divertendosi – alla storia e ai valori che ispirano ŠKODA, grazie anche ad alcuni divertenti contest.

Poiché ogni modello ŠKODA vanta una grande attitudine al viaggio e una varietà di soluzioni progettate per rendere la vita al volante più semplice, anche i contest, al pari di un viaggio in auto, sono pensati per divertirsi con la famiglia o con gli amici. La divertente attività TRIS FACTOR – disponibile in una sezione dedicata sul sito di XFactor a partire dai Live show – permetterà ai fan del mondo auto e di XF2022 di giocare e sfidarsi guardando lo show, mentre una “secret car” si muoverà per le strade di Milano e premierà i primi ad avvistarla con accessi ai Live show di XFactor 2022.