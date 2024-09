OMODA & JAECOO al Salone Auto di Torino 2024

Dal 13 al 15 settembre 2024, OMODA & JAECOO faranno il loro attesissimo debutto al Salone Auto di Torino, con uno stand situato in via Roma, all’angolo con piazza Carlo Felice. Sarà l’occasione perfetta per tutti gli appassionati di motori di scoprire da vicino i primi due modelli del marchio in Italia: OMODA 5 e JAECOO 7. Questi veicoli, che combinano design innovativo, tecnologia avanzata e dotazioni di alto livello, promettono di ridefinire i concetti di Crossover e SUV nel panorama automobilistico italiano.

OMODA 5: tecnologia, sicurezza e comfort senza compromessi

Il OMODA 5 si presenta come il primo SUV crossover intelligente del brand, caratterizzato da un design dinamico ispirato alla filosofia estetica “Art in Motion”. Già presentato alla stampa italiana, farà il suo esordio ufficiale di fronte al grande pubblico proprio durante il Salone di Torino. Questo veicolo è pensato per soddisfare le esigenze dei giovani consumatori grazie al perfetto equilibrio tra sportività e funzionalità.

Dotato di un motore 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV e 275 Nm di coppia massima, il OMODA 5 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 10,1 secondi. Il cambio automatico a 7 marce a doppia frizione offre una guida fluida e piacevole, mentre le tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport) permettono di adattarsi a diverse condizioni stradali, offrendo versatilità e piacere di guida sia in città che su percorsi più impegnativi.

Sul fronte della sicurezza, il OMODA 5 ha ottenuto le cinque stelle EuroNCAP, grazie a una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) come l’Adaptive Cruise Control, la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio dell’angolo cieco. La scocca, realizzata per il 78% in acciaio ad alta resistenza, assicura una protezione ottimale.

All’interno, i passeggeri possono godere di un ambiente confortevole e tecnologicamente avanzato, con un doppio schermo da 12,3 pollici, un sistema audio Sony premium e sedili sportivi climatizzati e regolabili elettricamente. Il OMODA 5 sarà disponibile in due allestimenti: Comfort e Premium, con un prezzo di partenza di 27.900 euro. Fino al 30 settembre 2024, sarà possibile acquistare la versione Premium al prezzo della Comfort (27.900 invece di 29.900 euro).

JAECOO 7: potenza e stile per il fuoristrada

Presentato al Salone di Shanghai 2023, il JAECOO 7 si appresta a conquistare il mercato italiano. Questo SUV combina potenza, stile e capacità off-road, offrendo un design che fonde robustezza ed eleganza. Il suo aspetto imponente è caratterizzato da una griglia anteriore esagonale e da una distintiva firma luminosa a LED. Il nome stesso, “JAECOO”, unisce il termine tedesco “Jäger” (cacciatore) con “cool”, a indicare modernità e stile.

Sotto il cofano, il JAECOO 7 è equipaggiato con un motore turbo benzina da 1.6 litri da 147 CV, abbinato a un cambio automatico a 7 marce a doppia frizione. La trazione integrale intelligente AWD e i sette programmi di guida, inclusi quelli per terreni difficili come sabbia, neve e fango, garantiscono prestazioni eccellenti sia su strada che fuori.

Gli interni sono raffinati e spaziosi, con materiali di alta qualità, un tetto panoramico di 1,1 metri quadrati e un sistema di illuminazione ambientale a 64 colori. Il display da 14 pollici gestisce l’intero sistema di infotainment, mentre il sistema audio Sony a otto altoparlanti offre un’esperienza sonora immersiva. Tra le dotazioni tecnologiche figurano la ricarica wireless e una serie di sistemi ADAS avanzati, tra cui l’assistenza alla guida autonoma di livello 2.

Il JAECOO 7 sarà disponibile in due allestimenti, Premium ed Exclusive, con un prezzo promozionale a partire da 33.900 euro, valido fino al 30 settembre 2024.