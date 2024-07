OMODA & JAECOO: record di vendite nel primo semestre 2024

OMODA & JAECOO continua a espandere la sua influenza globale con una serie di iniziative strategiche realizzate nel mese di giugno. In Europa, la consegna del primo lotto di modelli in Ungheria e le conferenze stampa di lancio del marchio a Varsavia, in Polonia, e a Milano, in Italia, hanno contribuito a rafforzare la conoscenza del brand tra i consumatori locali. Il debutto di successo dell’OMODA E5 alla London Tech Week nel Regno Unito ha messo in risalto la competenza tecnologica e l’innovazione di OMODA & JAECOO nel settore delle nuove energie.

Nel sud-est asiatico, il marchio ha consolidato i suoi legami con i consumatori sponsorizzando il duathlon POWERMAN Malaysia 2024 e organizzando la “OMODA Fashion Night” a Manila, nelle Filippine, gettando così le basi per la sua strategia di globalizzazione.

I volumi di vendita all’esportazione di OMODA & JAECOO hanno raggiunto le 22.120 unità a giugno, registrando una forte crescita per il sesto mese consecutivo. Tra questi, il JAECOO J7 e l’OMODA E5 hanno consolidato le loro posizioni di mercato, ottenendo una crescente accettazione da parte del pubblico e volumi di vendita in costante aumento. Nei primi sei mesi del 2024, i volumi di vendita cumulati all’esportazione del marchio hanno superato le 100.000 unità, segnando un incremento del 54% rispetto all’anno precedente.

La “Strategia 2030” di OMODA & JAECOO ha fatto ulteriori progressi, con la Spagna che ha ricevuto un forte sostegno da parte del governo come primo paese di arrivo del marchio nell’UE. I 42 showroom di OMODA & JAECOO in Spagna, situati nelle principali città, offrono ai consumatori un comodo servizio di acquisto e post-vendita. La cooperazione e la costruzione di showroom in Polonia e in Italia, insieme al layout della catena di fornitura in tutta Europa, dimostrano la profonda comprensione del mercato e l’efficienza del servizio di OMODA & JAECOO.

Queste iniziative rappresentano un passo significativo verso il consolidamento della presenza globale di OMODA & JAECOO, sottolineando l’impegno del marchio nell’innovazione tecnologica e nel miglioramento continuo dell’esperienza del cliente.