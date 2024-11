OMODA 5 EV ottiene cinque stelle nei test Euro NCAP e ANCAP

OMODA 5 EV, il modello 100% elettrico di OMODA & JAECOO, ha ricevuto la massima valutazione di cinque stelle sia dall’European New Car Safety Assessment Programme (Euro NCAP) che dall‘Australian New Car Assessment Program (ANCAP), confermando la sua eccellenza in termini di sicurezza veicolare. Questo riconoscimento si unisce a quello già ottenuto nel 2022 dalla versione a benzina, la OMODA 5, dimostrando la coerenza nella protezione degli occupanti e degli altri utenti della strada offerta da entrambi i modelli.

La valutazione Euro NCAP ha evidenziato l’eccezionale sicurezza di OMODA 5 EV, con un punteggio dell’87% per la protezione di tutti gli occupanti e dell’88% per i sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, la vettura ha superato con successo i test ANCAP, confermando la sua affidabilità e robustezza anche nel mercato australiano.

La carrozzeria di OMODA 5 EV, composta per il 78% da acciai ad alta resistenza, insieme ai rinforzi nelle aree critiche, ha garantito un’elevata protezione durante i crash test. In particolare, la resistenza agli impatti frontali e laterali ha posizionato OMODA 5 EV tra i migliori della categoria in termini di sicurezza e affidabilità.

Oltre alla sicurezza, OMODA 5 EV ha mostrato prestazioni eccellenti anche in termini di autonomia, efficienza di ricarica e silenziosità di marcia. Con un’autonomia superiore ai 430 km secondo il WLTP, tempi di ricarica rapidi e una rumorosità ridotta durante la guida ad alta velocità, il veicolo si posiziona al top della sua categoria.

Il successo di OMODA 5 EV non si limita alla sicurezza e all’autonomia, ma si estende alla ricezione positiva da parte di autorità e consumatori internazionali. Con il supporto di importanti personalità politiche e i riconoscimenti ottenuti in vari mercati globali, OMODA 5 EV si conferma come un’opzione ideale per chi cerca un’esperienza di guida elettrica di alta qualità.

La strategia di OMODA & JAECOO si basa sull’approccio “Born Global, Developed Global, Manufactured Global”, che assicura coerenza e qualità in ogni fase della produzione. Con una rete globale di vendita e assistenza in costante espansione, il marchio si impegna a soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.