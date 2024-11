OMODA 5 EV debutta in Italia: prezzi a partire da 36.490 euro

Dopo l’anteprima del 4 luglio a Milano, OMODA & JAECOO hanno lanciato ufficialmente in Italia l’innovativo OMODA 5 EV, un SUV completamente elettrico che unisce un design contemporaneo, tecnologie all’avanguardia e una lunga autonomia. Questo nuovo modello si affianca alla versione endotermica OMODA 5, rappresentando un importante passo verso una mobilità più sostenibile e tecnologicamente avanzata, pensata per il pubblico europeo e, in particolare, italiano. Con una lunghezza di 4,4 metri, OMODA 5 EV si distingue per un look accattivante che combina linee eleganti e sportive. Il frontale minimalista, insieme alla silhouette aerodinamica, non è solo un elemento estetico ma anche una soluzione pratica per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica grazie a un coefficiente aerodinamico ottimizzato.

All’interno, l’abitacolo offre uno spazio raffinato e tecnologico, capace di accogliere comodamente cinque passeggeri. Due display curvi da 12″3 integrano il cruscotto e il sistema di infotainment, offrendo una gestione intuitiva di tutte le funzioni del veicolo. La compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto assicura una connessione senza interruzioni, mentre la ricarica wireless per smartphone e il sistema di climatizzazione bi-zona, gestibile anche da remoto, migliorano ulteriormente il comfort di bordo. OMODA 5 EV offre prestazioni che coniugano piacere di guida e rispetto per l’ambiente. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti eroga 204 CV (150 kW) e una coppia massima di 340 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi. La batteria LFP da 61,1 kWh garantisce un’autonomia WLTP fino a 430 km nella versione Comfort e fino a 402 km nella versione Premium, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo diverse. La ricarica è altrettanto pratica: utilizzando una colonnina rapida a corrente continua (DC) fino a 80 kW, è possibile raggiungere l’80% della capacità in soli 28 minuti.

OMODA 5 EV è disponibile in due versioni che rispondono alle esigenze di un pubblico diversificato. La versione Comfort, proposta a un prezzo di 36.490 euro, offre un equipaggiamento completo con cerchi da 18″, fari full LED, doppi schermi digitali da 12″3 e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Con un’autonomia fino a 430 km, rappresenta una scelta ideale per gli spostamenti quotidiani e i viaggi più lunghi. La versione Premium, al prezzo di 38.490 euro, aggiunge sedili in ecopelle riscaldati e ventilati, un impianto audio SONY con otto altoparlanti e un sistema di telecamere a 540°, per un’esperienza di guida ancora più confortevole e sicura. Entrambe le versioni includono una garanzia di base di 7 anni o 150.000 km e una copertura estesa per i componenti elettrici fino a 8 anni o 160.000 km.

OMODA 5 EV ha ottenuto il massimo punteggio nei severi test di sicurezza di Euro NCAP e ANCAP, confermandosi uno dei SUV più sicuri della sua categoria. Il veicolo ha raggiunto l’87% per la protezione degli occupanti adulti, l’88% per la protezione dei bambini e l’83% per i sistemi di sicurezza attiva. Tra i dispositivi inclusi spiccano il Cruise Control Adattivo, il Lane Keeping Assist e il Traffic Jam Assist, che assicurano un’esperienza di guida serena in qualsiasi contesto, dalla città alle autostrade. Il sistema di telecamere a 540°, presente nella versione Premium, migliora ulteriormente la visibilità nelle manovre più complesse.

Fino al 31 dicembre 2024, OMODA 5 EV beneficia dell’offerta ECOBONUS OMODA, con uno sconto fino a 4.500 euro presso i concessionari ufficiali aderenti. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2024, aprendo una nuova era per il marchio sul mercato italiano. Con questo lancio, OMODA & JAECOO confermano il loro impegno verso una mobilità sostenibile, offrendo un SUV versatile e affidabile, ideale per il pubblico italiano attento alle prestazioni e al rispetto per l’ambiente.