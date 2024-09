Opel presenta Opel Corsa Rally Electric in look “Gamescom”

L’Opel Corsa Rally Electric è stata l’indiscussa protagonista alla Gamescom di Colonia fino al 25 agosto. Questo veicolo da rally esclusivo ha catturato l’attenzione di tutti presenti, dimostrando il fascino dei rally elettrici.

Il campionato di rally monomarca completamente elettrico, ADAC Opel Electric Rally Cup, ha raggiunto la sua quarta stagione con grande successo. L’evento è stato elettrizzante, mettendo in mostra il connubio tra un rally a zero emissioni locali e lo spettacolo che solo un’auto da rally può offrire. L’Opel Corsa Rally Electric, parte del “powered by GSe” ADAC Opel Electric Rally Cup, ha mostrato al pubblico presente alla Gamescom come sia possibile combinare prestazioni sportive e sostenibilità. Questo evento è stato un’opportunità unica per apprezzare l’avanguardia tecnologica e il dinamismo di queste auto elettriche da rally.

Con l’ADAC Opel Electric Rally Cup, l’era delle auto da rally a zero emissioni locali è diventata una realtà e siamo solo all’inizio di una nuova avventura nell’universo dei rally elettrici.