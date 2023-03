Panda a Pandino 2023: torna l’evento dedicato all’iconica utilitaria Fiat

La Fiat Panda è senza dubbio una delle utilitarie più amate e apprezzate in Italia e non solo. Non c’è da meravigliarsi quindi se la piccola torinese sarà nuovamente protagonista dell’evento “Panda a Pandino 2023”, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 giugno presso il comune di Pandino, in provincia di Cremona.

L’evento, organizzato dall’Associazione Panda a Pandino e centinaia di volontari pandinesi, prevede la partecipazione di Fiat Panda di tutte le epoche e provenienti da tutta Europa. L’obiettivo è quello di battere il record di presenze dell’edizione del 2022, che ha visto la partecipazione di ben 939 vetture.

La diffusione mediatica e la promozione sulle pagine Facebook dedicate all’evento saranno fondamentali per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Ma non si tratta solo di un raduno di appassionati, bensì di un’occasione per fare festa e mettere insieme persone che condividono la passione per la Panda, un’auto speciale che rappresenta un simbolo per molti.

Il programma dell’evento prevede tante sorprese e novità, tra cui intrattenimento, musica e ospiti illustri. Non mancheranno inoltre le occasioni per scoprire il territorio circostante, grazie alla sincera ospitalità dei pandinesi.

La giornata di domenica 18 giugno sarà riservata soltanto agli iscritti, che potranno accedere all’arena esterna del Castello Visconteo e al centro storico del comune di Pandino. Sarà l’occasione per ammirare da vicino le varie versioni della Panda, dalle primissime Panda 30 alle più recenti versioni Hybrid, e per condividere la passione per un’auto che continua a rappresentare un’icona del made in Italy.