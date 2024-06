Pirelli: poker di pneumatici per le Porsche 911 GT3 e 911 GT3 RS

Pirelli e Porsche si uniscono in una sinergia perfetta per la creazione di quattro pneumatici sportivi destinati a migliorare la guida della Porsche 911 GT3 RS e della 911 GT3, sia su strada che in pista. Il P Zero Trofeo RS e il P Zero Corsa sono stati sviluppati specificamente per la 911 GT3 RS, mentre il P Zero Trofeo R e il P Zero Corsa sono destinati alla 911 GT3. Questa collaborazione mira a offrire un’esperienza di guida sicura e appagante, come dimostrato dal recente riconoscimento del P Zero Trofeo RS da parte della rivista tedesca Auto Bild Sportscars, che lo ha eletto miglior semi-slick stradale per uso in circuito.

La Porsche 911 GT3 RS presenta sfide tecniche uniche che richiedono pneumatici capaci di valorizzare le sue caratteristiche distintive: una guida su strada di alta qualità unita a prestazioni da corsa, grazie alla sua aerodinamica avanzata e alla leggerezza del veicolo. Per rispondere a queste esigenze, Pirelli ha sviluppato due pneumatici su misura: il P Zero Trofeo RS e il P Zero Corsa, entrambi disponibili nelle misure 275/35 R20 all’anteriore e 335/30 R21 al posteriore.

Il P Zero Trofeo RS, semi-slick di punta, è pensato per il massimo rendimento in circuito. Beneficiando dell’esperienza di Pirelli nelle massime serie del motorsport, questo pneumatico offre un range operativo ampio, permettendo alla vettura di raggiungere rapidamente il grip ottimale e mantenere le prestazioni sotto stress grazie a una struttura interna rinforzata e a una mescola derivata dal rally su asfalto. Inoltre, garantisce sicurezza anche sul bagnato, grazie a un battistrada ottimizzato e materiali innovativi.

Anche il P Zero Trofeo R, sviluppato per la Porsche 911 GT3, trae origine dalle tecnologie avanzate del motorsport. Continuamente perfezionato, questo pneumatico rappresenta il culmine dello sviluppo tecnico, fungendo da base per la progettazione del P Zero Trofeo RS per la 911 GT3 RS. Il P Zero Trofeo R e il P Zero Corsa per la 911 GT3 sono disponibili nelle misure 255/35R20 all’anteriore e 315/30R21 al posteriore.