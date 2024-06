Plenitude: ecco nuova centrale solare Villanueva II da 50 MW in Spagna

Plenitude ha inaugurato l’impianto solare Villanueva II a Torrejoncillo del Rey, situato nella provincia di Cuenca, Spagna. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle istituzioni della Regione Castilla-La Mancha, del Comune e della Società. Questo impianto ha una capacità installata di 50 MW.

Il parco solare si estende su un’area di quasi 100 ettari ed è collegato alla rete di trasmissione nazionale tramite il nodo di Villanueva de los Escuderos, utilizzando la sottostazione elettrica di Torrejoncillo del Rey e una linea aerea ad alta tensione lunga 28 km. L’impianto è costituito da oltre 76.000 moduli fotovoltaici e produrrà più di 100 GWh all’anno, sufficienti a coprire il fabbisogno energetico di oltre 30.000 famiglie.

Il progetto è stato sviluppato e realizzato grazie alla collaborazione del Gruppo Zaragoza, specializzato nello sviluppo e nella costruzione di impianti rinnovabili, e Solida Renewables, una società che fornisce servizi di ingegneria e consulenza nel settore delle energie rinnovabili.

Con l’entrata in funzione di Villanueva II, Plenitude rafforza la sua presenza in Spagna dove è presente con impianti eolici e fotovoltaici in esercizio situati in Galizia, La Rioja, Catalogna, Castilla-La Mancha e Murcia per circa 430 MW, oltre ad avere progetti attualmente in costruzione per un totale di oltre 1000 MW in Andalusia (Siviglia e Granada), Castilla y León (Salamanca e Soria) ed Estremadura (Badajoz).

“Con l’impianto Villanueva II, compiamo un ulteriore passo nel nostro percorso per la transizione energetica, mantenendo il nostro impegno in Castilla-La Mancha e in Spagna grazie anche a un progetto che rappresenta un esempio di integrazione sostenibile con le aziende e il territorio. Lo sviluppo dei settori eolico e fotovoltaico è fondamentale per la strategia di crescita di Plenitude a livello globale, che mira a raggiungere oltre 4 GW di capacità installata da fonti rinnovabili entro la fine del 2024, per arrivare a oltre 8 GW entro il 2027 e a oltre 15 GW entro il 2030”, ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables Plenitude.