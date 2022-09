Pneumatici Pirelli protagonisti del nuovo videogioco “Sbk 22”

Pirelli ha collaborato con Milestone per SBK 22, il nuovo videogioco dedicato al Campionato Mondiale FIM Superbike realizzato dalla software house con base a Milano.

Grazie ad una resa grafica di alto livello e a un’esperienza di giocabilità molto realistica ottenuta con la consulenza di piloti professionisti e addetti ai lavori, Milestone è riuscita a ricreare con grande fedeltà il mondo reale del massimo campionato per derivate di serie. L’estremo livello di simulazione non si limita al comportamento di moto e piloti ma si nota anche nei dettagli: il brand Pirelli, ad esempio, è presente all’interno del videogame sui banner a bordo pista, sulle carene delle moto, sulle tute dei piloti oltre che sui pneumatici che vengono utilizzati.

La presenza di Pirelli non si limita a questo ma il fornitore unico di pneumatici del WorldSBK ha anche un ruolo chiave perché rappresenta una componente importante in grado di influenzare la giocabilità. I giocatori hanno, infatti, la possibilità di equipaggiare la propria moto scegliendo tra le diverse mescole in cui i pneumatici DIABLO Superbike sono disponibili. Così come avviene nella gare reali, hanno quindi accesso a una allocazione di pneumatici, sia da asciutto sia da bagnato, che può anche variare da pista a pista e che comprende non solo soluzioni di gamma ma anche opzioni di sviluppo. E, proprio come succede nel Campionato Mondiale FIM Superbike, in base alla scelta della mescola l’algoritmo del videogioco modifica il comportamento della moto. In altre parole, i pneumatici sono uno dei parametri che il giocatore deve tenere in considerazione quando “scende” in pista. Per raggiungere questo livello di realismo gli sviluppatori di Milestone hanno lavorato a quattro mani con Pirelli così da riprodurre in un ambiente virtuale quelle che sono le caratteristiche tecniche e di comportamento dei pneumatici slick Pirelli DIABLO Superbike.

SBK 22 include Campionato ufficiale WorldSBK 2022 e, sempre con l’obiettivo di offrire, a chi lo volesse, un’esperienza quanto più simile a quella che provano i veri piloti del Mondiale, il videogioco presenta anche la modalità “Carriera”, molto coinvolgente e riproduzione perfetta di ciò che accade nel vero Campionato WorldSBK, con il calendario degli eventi, i weekend, i piloti ufficiali e i componenti dei team ufficiali. Inoltre SBK 22 offre anche la modalità multiplayer per permettere fino a 12 giocatori di sfidarsi simultaneamente online, con la possibilità di creare competizioni di alto livello. SBK 22 è già disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

Sviluppatore a livello mondiale di racing game che vanta grandi collaborazioni con le licenze e i publisher più prestigiosi delle due ruote, Milestone torna con questo nuovo videogioco a distanza di dieci anni da SBK Generations, che fu l’ultimo e il decimo della serie di videogame dedicata al Campionato Mondiale FIM Superbike e iniziata nel 1999. Quella di Pirelli e Milestone è una collaborazione di lunga data che ha visto le due realtà italiane lavorare insieme per molti dei titoli realizzati da Milestone, dalla serie di RIDE a quelle dedicate a MXGP e Supercross.