Polini Motori e Vespa: un binomio con una storia lunga più di 70 anni

Il rapporto tra Polini e Vespa ha radici solide e continua a segnare l’immaginario collettivo. La Vespa kittata Polini si distingue per lo scatto deciso, in ogni situazione di guida. C’è chi ama la velocità, chi la fluidità di guida, chi la ripresa repentina: Polini Motori apre un ventaglio di emozioni uniche e senza confronto.

Come arrivare a questo risultato? La sostituzione della centralina orginale con la “ENGINE CONTROL MODULE” ECM Polini con molle valvole è fondamentale per fare qualsiasi tipo di set up.

Studiata e messa a punto grazie ai feedback dal reparto corse Polini, l’upgrade della centralina Polini permette la scelta tra 3 diverse mappature, dando così la possibilità all’utente finale di personalizzare ancora di più il proprio mezzo.

L’aggiunta delle molle valvole all’interno della confezione permette al limitatore di arrivare sino a 10.000 giri motore con un risultato concreto nella velocità e un aumento delle prestazioni che garantisce una guida più dinamica e fluida.

A seconda degli step di montaggio dello scooter è importante abbinare la mappa specifica sviluppata da Polini.

Mappa 1

Si tratta dello step di montaggio più semplice, in quanto è sufficiente staccare la centralina originale e attaccare l’ECM Polini per Vespa e Liberty 50 4T Euro 5; è infatti una centralina elettronica plug & play immediata nel montaggio. La sola sostituzione permette un aumento del limitatore giri con il motore che passa da 7.500 a 8.100.

Con questa mappatura è possibile mantenere il motore originale Piaggio, ma è consigliabile abbinare il variatore Polini (241.765) e la marmitta Polini (190.0079).

Il montaggio del variatore Hi-Speed permette un piccolo incremento della velocità e dell’accelerazione.

Per una migliore efficienza del motore, Polini suggerisce il montaggio della marmitta Polini Original: realizzata con linee che richiamano quella originale, ha un carattere ricercato, ma allo stesso tempo discreto. Interamente in acciaio, si contraddistingue per la sua incredibile leggerezza.

Con questa mappatura il contachilometri passa da 45 km/h a 50/53 km/h.

Prezzo al pubblico ECM Polini: 255,00 € + IVA

Prezzo al pubblico variatore: 65,77 € + IVA

Prezzo al pubblico marmitta: 210,00 € + IVA

Mappa 2

Con la seconda mappatura si entra nel vivo della personalizzazione e si porta il proprio mezzo a un livello più alto. È fondamentale affidarsi a un professionista del settore in quanto si lavora sul motore. Come prima cosa è importante sapere che è necessario cambiare le molle valvole del motore originali con quelle Polini (già incluse nella confezione della centralina), che permettono di portare il limitatore del motore a 10.000 giri senza problemi alle valvole.

Anche questa mappatura funziona con il motore originale, ma Polini consiglia di abbinare il variatore Polini (241.765), la marmitta Polini (190.0079) e il manicotto filtro aria maggiorato Polini (223.0131).

Con questo step si passa dai 45 km/h a 56/60 km/h.

Prezzo al pubblico manicotto filtro aria maggiorato: 22 € + IVA

Mappa 3

Arrivati a questo punto manca davvero poco per una vera e propria Vespa dall’animo sprint, con una velocità massima di 70/75 km/h. Se già con la mappa 2 si è fatto un lavoro importante mettendo mano al motore per il montaggio delle molle, con un piccolo step aggiuntivo si può configurare il proprio mezzo con la mappa 3 e avere un lavoro completo al massimo delle performance.

È con la mappa 3, infatti, che si percepisce una chiara e netta differenza.

La base di questo step è il kit cilindro diametro 49 mm che porta il motore a 80 cc circa (140.0223) con i rapporti allungati Polini (202.1424) obbligatori per un risultato ottimale.

Le prestazioni sono migliori sia in termini di velocità massima che di accelerazione, con uno scatto deciso sia alla partenza che nel sorpasso, con un incremento della velocità massima del 50%. Il risultato è un carattere grintoso, che soddisfa anche quei Vespisti più esigenti che vogliono un mezzo alla moda ma allo stesso tempo deciso.

Anche con questa mappatura è consigliabile abbinare il variatore Polini (241.765), la marmitta Polini (190.0079) e il manicotto filtro aria maggiorato Polini (223.0131).

Prezzo al pubblico kit gruppo termico: 294 € + IVA

Prezzo al pubblico rapporti allungati: 80,62 € + IVA