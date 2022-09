Pro-Ject presenta il nuovo giradischi Debut PRO S

Il braccio ad S è sempre stato un elemento di grande fascino, oltre che una raffinata sofisticazione tecnica. Nato per aumentare la massa del braccio senza ingrandire troppo le dimensioni del giradischi e diminuire l’errore tangenziale, è stato il cavallo di battaglia di molti costruttori d’oltreoceano quando l’Hi-Fi era uno status symbol. Quasi del tutto abbandonato negli anni ’90 per questioni di costi, sta adesso trovando una nuova primavera, ma solo in prodotti di livello molto alto. Così non è per Pro-Ject, che ha sempre fatto del rapporto qualità/prezzo uno dei suoi valori fondanti. Nasce così Debut PRO S, che sostituisce al braccio dritto in carbonio – dotazione della versione standard – lo splendido S in alluminio di colore nero con testina Pick IT S2 premontata.

Il Debut, nelle sue varie versioni, è uno dei prodotti audio più popolari in commercio, con oltre un milione di pezzi venduti, e la serie PRO, di cui fa parte questo S, ne è la versione più sofisticata.

Il piatto in alluminio di cui è dotato utilizza un anello in TPE (elastomero termoplastico) in grado di smorzare completamente le risonanze; inoltre il giradischi appoggia su 3 piedini, regolabili in altezza, per garantire un posizionamento in bolla perfetto su ogni superficie. TPE anche nella nuova sospensione del motore, utilizzato attraverso una tecnica di costruzione a sandwich nella quale prende posto un nuovo propulsore a basso profilo. Di serie il controllo elettronico della velocità 33,3 e 45 giri rpm tramite l’azionamento di un interruttore, e compresa è la cinghia per i 78 giri, in modo da ascoltare anche quel formato senza problemi.

Come anticipato, il braccio ad S in alluminio è la particolarità di questo PRO S: compie un errore di tracciamento minimo, soprattutto verso i solchi interni, aumentando al contempo la massa effettiva del braccio, il che lo rende più adatto anche alle testine MC più pesanti. Di serie è fornito con la testina Pick IT S2 C, ed ha VTA e azimut regolabili. L’altezza si calibra allentando le due viti di fissaggio, e consente di adattare il braccio a qualsiasi tappetino o ad altre testine, ottenendo sempre la migliore qualità del suono. Il Debut PRO S, nel colore nero satinato, sarà disponibile dalla fine del mese di Settembre.

Pro-Ject Debut PRO S sarà disponibile da fine Settembre al prezzo consigliato di 899€.