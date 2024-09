REX ORANGE COUNTY: è disponibile in fisico e in digitale “THE ALEXANDER TECHNIQUE”

È finalmente disponibile in formato fisico e digitale il nuovo album del giovane talento britannico Rex Orange County, intitolato “The Alexander Technique”. Con centinaia di milioni di stream e acclamato da pubblico e critica per il suo sofisticato mix di pop tra jazz, hip hop e cantautorato, questo nuovo progetto musicale promette di conquistare gli ascoltatori di tutto il mondo.

L’album è stato prodotto dallo stesso Rex Orange insieme a Teo Halm e Jim Reed, membro della touring band di Rex Orange County. La tracklist include brani come “Alexander”, “Guitar Song”, “The Table” e il nuovo singolo “2008”, che catturano l’essenza dell’intero lavoro.

“The Alexander Technique” è uno sguardo su me stesso e sulle mie esperienze degli ultimi anni, quasi un diario.” dichiara Rex Orange County, sottolineando la profondità e l’intimità del suo nuovo album. Con una durata maggiore rispetto ai suoi progetti precedenti, questo album rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, evidenziando una crescita musicale e personale significativa.

La scelta del titolo “The Alexander Technique” non è casuale, ma si ispira a una pratica terapeutica che affronta problemi di salute partendo dal dolore alla schiena. Questo titolo si adatta perfettamente al sound più diretto e profondo di Rex Orange County in questo lavoro, che mescola R&B, indie-folk e orchestrazioni ricche in un mix coinvolgente.

L’artista afferma di aver sempre desiderato realizzare un progetto che parlasse della vita in generale, senza limitarsi all’amore come tema principale delle sue canzoni. “The Alexander Technique” rappresenta esattamente questo desiderio, offrendo all’ascoltatore una panoramica più ampia sulle esperienze e riflessioni dell’artista.

Con le sue sedici tracce, che includono collaborazioni come quella con James Blake in “Look Me In The Eyes”, Rex Orange County invita il pubblico a immergersi in un viaggio musicale coinvolgente e emozionante. “The Alexander Technique” si presenta come un’opera complessa e intima, in cui l’artista si mette a nudo, esplorando temi profondi e universali.