Safety Light di VARTA: la sicurezza a portata di taschino

Camminare nel traffico indossando abiti scuri può avere conseguenze anche serie, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità. Disporre di una fonte di luce attiva, elementi riflettenti o indumenti ad alto contrasto, può invece quintuplicare la propria visibilità: questo scongiura il pericolo di sfuggire all’occhio degli automobilisti.

Con la nuova Safety Light, VARTA Consumer Batteries dà forma, ancora una volta, a una pratica alleata per la vita di tutti i giorni, perfetta per fare fronte a condizioni di scarsa visibilità. Grazie alle sue dimensioni ridotte (4,5 cm di altezza, 4,9 cm di larghezza e 2,1 cm di profondità), e al peso di soli 31 grammi, può essere portata ovunque, comodamente in tasca.

L’alloggiamento triangolare contiene sei LED che attivano le modalità di luce bianca e rossa. La luce bianca ha tre livelli: oltre a quello alto e basso, vi è anche una modalità che emette un segnale luminoso lampeggiante, attivabile anche per il segnale di luce rossa in alternativa a quella continua.

La massima intensità luminosa della Safety Light è di 25 lumen: viene mantenuta fino a 15 ore e a 45 ore quando lampeggia. Il fascio luminoso arriva fino a 5 metri.

La Safety Light è alimentata da due pile a bottone CR 2032 incluse nella confezione, che possono essere sostituite in modo semplice e rapido.

Oltre alla caratteristica forma triangolare, VARTA ha scelto per il nuovo prodotto un design semplice e discreto, utilizzando una lente bianca traslucida per un effetto a fascio largo e un alloggiamento grigio con ulteriori elementi riflettenti sui lati.

La Safety Light può essere fissata in due modi, ugualmente pratici: con il doppio moschettone in dotazione, che consente di agganciarla in modo semplice e flessibile a cartelle scolastiche, zaini da trekking, collari per cani, borse o portachiavi, cofano o portellone posteriore dell’auto e al telaio del passeggino. In alternativa, è possibile ricorrere alla chiusura magnetica sul retro dell’alloggiamento, che permette di fissare la luce in modo quasi invisibile a tessuti sottili, come quelli utilizzati per le giacche da corsa o le magliette sportive. Grazie alla certificazione IP54 e alla resistenza alle cadute fino a due metri, può reggere anche alle intemperie e a piccoli incidenti.