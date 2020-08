Seat Music Awards 2020: si riaccende la musica in Arena

In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, la musica continua a farsi sentire e reagisce più unita che mai, ripartendo dall’Arena di Verona con la 14^ edizione dei “Seat Music Awards”, in programma durante la settimana di grandi eventi musicali “Da Verona Accendiamo la Musica”.

SEAT Italia è dunque, per il secondo anno di fila, partner d’eccezione e title sponsor dell’evento grazie alla partnership con Rai Pubblicità. Per la casa automobilistica di Barcellona, si tratta di un’occasione speciale per tornare vicino al suo pubblico e ai suoi clienti, oltre che agli operatori del settore.

Portare avanti questa importante collaborazione consente inoltre a Seat di proseguire con la propria strategia a supporto della musica moderna e di respiro internazionale. L’iniziativa pone infatti ancora una volta l’accento sulla centralità del linguaggio universale della musica e sull’importanza di avvicinarsi a un pubblico trasversale durante un evento in grado di coinvolgere, unire e divertire.

Il 2 e 5 settembre, l’Anfiteatro veronese, con pubblico presente, sarà il palcoscenico di un’edizione speciale dei consueti premi della #musica italiana: per la prima volta non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i Premi della musica diventano i “Premi dalla Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili.