SEGA: ecco il primo DLC di Sonic Frontiers

SEGA ha annunciato che il primo aggiornamento di contenuto del 2023 di Sonic Frontiers, Immagini, suoni e velocità, verrà rilasciato giovedì 23 marzo alle ore 1:00 AM CET su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. L’aggiornamento Immagini, suoni e velocità è il primo di tre aggiornamenti di contenuto previsti per quest’anno e introduce alcune nuove funzioni emozionanti per i fan di Sonic Frontiers.

Le nuove funzioni includono nuove modalità di sfida, una modalità fotografica e un juke-box. Dopo aver completato la storia principale, i giocatori potranno accedere alle nuove modalità sfida: Sfida Cyber Spazio e Turbo battaglia, accessibili dalla schermata iniziale. La Sfida Cyber Spazio è una modalità a tempo in cui i giocatori dovranno sfidare il cronometro per completare diversi livelli del Cyber Spazio consecutivamente. Inoltre, Sonic Frontiers presenta la Turbo battaglia, una modalità scontro a tempo in cui affrontare numerosi nemici, Guardiani e Titani contemporaneamente.

Inoltre, Sonic Frontiers presenta la modalità fotografica, che consente ai giocatori di immortalare i momenti trascorsi sulle Starfall Islands. Per accedere a questa funzione, i giocatori dovranno semplicemente accedere al menu di pausa e selezionare la modalità fotografica. Il gioco verrà messo in pausa e apparirà una macchina fotografica con libertà di movimento, in modo da poter scattare la foto perfetta.

Infine, il nuovo juke-box consentirà ai giocatori di ascoltare le loro tracce preferite di Sonic in tutte le Starfall Islands. I giocatori avranno accesso immediato a 13 dei 53 brani disponibili e potranno sbloccare i rimanenti 40 raccogliendo Memorie sonore su ogni isola.

In sintesi, l’aggiornamento Immagini, suoni e velocità di Sonic Frontiers aggiunge alcune nuove funzioni emozionanti che renderanno l’esperienza di gioco ancora più divertente e coinvolgente. Con le nuove modalità di sfida, la modalità fotografica e il juke-box, i giocatori avranno molte più opportunità per esplorare le Starfall Islands e godere di tutto ciò che Sonic Frontiers ha da offrire. Il primo aggiornamento è solo il primo di tre previsti per quest’anno, il che significa che ci saranno ancora molte altre sorprese per i fan di Sonic Frontiers.